Hungria só terá alta a partir de segunda-feira, diz médico do cantor

O cantor Gabriel Hungria, 34 anos, passará o resto do fim de semana internado em um hospital particular em Brasília (DF). Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3/10), a equipe médica previu que a alta hospitalar do artista, que apresenta “evolução positiva” ao tratamento, deverá ocorrer apenas a partir da próxima segunda-feira (6/10).

O estado do músico brasiliense é grave, mas ele já está longe de perigo iminente à vida, sem sintomas e não apresenta sinais de sequelas devido ao incidente, como perda da visão. A suspeita é de que Hungria tenha sido contaminado com metanol após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Até o momento, no entanto, não há confirmação da substância que causou o quadro clínico do artista, nem se ele teria sido intoxicado no Distrito Federal ou em São Paulo. Segundo perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que analisou as duas garrafas de vodka compradas por Hungria na capital federal, nenhuma substância tóxica foi encontrada.

Hungria compartilha primeira publicação após suposto incidente com bebida adulterada com metanol

Hungria caminha e faz fisioterapia

Sem previsão de alta, Hungria está estável e consciente

Na tarde desta sexta (3/10), houve uma coletiva de imprensa no hospital

Os amigos que beberam com ele não passaram mal

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria compartilha primeira publicação após suposto incidente com bebida adulterada com metanol

No último domingo (28/9), Hungria se apresentou em São Bernardo do Campo, em São Paulo, estado onde estão sendo investigados o maior número de casos suspeitos e de mortes por intoxicação por metanol. A casa de show onde ocorreu o show foi interditada pela vigilância sanitária local.

Segundo a equipe médica do cantor, a agilidade do atendimento foi crucial para o sucesso no tratamento do artista. “Fez diálise ontem, hoje e a expectativa é que ele faça a última ainda hoje. Está conversando, lúcido, orientado. E a expectativa é que ele receba alta de domingo para segunda”, detalha o médico Leandro Machado, que acompanha o paciente desde a internação na manhã de quinta-feira (2/10).

“Ele iniciou sintomas visuais, teve uma turbação no começo, mas como tudo foi feito muito rápido, não ficou com sequelas”, disse. “Ele ficou muito abatido, a diálise tira eletrólitos e ele está mais acamado. É um paciente que esteve em estado grave. Até voltar a ser o Hungria que era, isso pode demorar um processo”, acrescentou o profissional sobre a recuperação de Hungria.