Hungria tem intoxicação por metanol confirmada pelo Ministério da Saúde

Ministério da Saúde confirma casos de metanol em três estados do país

O rapper Gustavo da Hungria, de 34 anos, conhecido como Hungria Hip Hop, permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após ter o diagnóstico de intoxicação por metanol confirmado nesta quinta-feira (2) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa.

Hungria foi levado às pressas para a unidade hospitalar pela manhã, apresentando cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O boletim médico informa que o paciente está recebendo acompanhamento em setor com suporte de terapia intensiva. Apesar da gravidade inicial, o pai do artista, Manoel Neves, tranquilizou os fãs ao afirmar que o filho “está bem e fora de perigo”.

Ministério da Saúde confirma casos de metanol em três estados do país/Foto: Reprodução

Segundo Padilha, a confirmação da intoxicação ocorreu após exames realizados no próprio hospital. O ministro também revelou que já foram identificados casos de contaminação por metanol em três estados: nove em São Paulo, cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal.

De acordo com familiares, o rapper passou mal depois de consumir bebida alcoólica em Vicente Pires, região administrativa do DF. A suspeita é de que a vodka ingerida tenha sido comprada em uma distribuidora da região e estaria adulterada. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu inquérito para apurar a origem da possível contaminação e já ouviu pessoas próximas ao artista.

As autoridades de saúde monitoram o avanço desse tipo de ocorrência. Em São Paulo, seis pessoas foram vítimas recentemente, incluindo uma morte confirmada e outras cinco em investigação. Até esta quinta-feira, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) ainda não havia registrado oficialmente casos de intoxicação por metanol na capital.

