Hylo Cartis Studio estreia nas passarelas pelo Metrópoles Catwalk

Expoente do streetwear da capital federal, a etiqueta Hylo Cartis Studio, assinada por Alisson Abreu, abre mais um capítulo em sua trajetória. Pouco tempo após o lançamento da coleção Donegan II, a marca retorna com um novo acervo e estreia no Metrópoles Catwalk.

Fotos do lookbook da marca Hylo Cartis Studio, participante do Metrópoles Catwalk - MetrópolesA coleção Donegan foi apresentada em julho deste ano

Hylo Cartis Studio apresenta seu primeiro desfile no Metrópoles Catwalk

Dono de um processo criativo diferenciado, capaz de mesclar estampas e texturas com referências únicas, o estilista Alisson Abreu é um designer do Distrito Federal que segue em expansão. Radicada no quadradinho, sua empreitada, Hylo Cartis Studio, vem buscando espaço Brasil afora e será potencializada pelo evento que une marcas locais e nacionais.

A estreia da etiqueta foi em 2023, com a coleção TJ Season, que apresentou a criatividade do designer para o público. Em sequência, vieram as coleções TJ Season Deluxe e as duas cápsulas da Donegan, apresentadas em 2024 e 2025.

Fotos do lookbook da marca Hylo Cartis Studio, participante do Metrópoles Catwalk - MetrópolesO editorial foi idealizado por Alisson e equipe

 

Fotos do lookbook da marca Hylo Cartis Studio, participante do Metrópoles Catwalk - MetrópolesA Hylo mistura referências

 

Fotos do lookbook da marca Hylo Cartis Studio, participante do Metrópoles Catwalk - MetrópolesOs designs são autorais

Com o reconhecimento na cena local, não demorou para que a marca iniciasse o processo de expansão, conectando-se com artistas do hip-hop nacional que alcalçam milhões de pessoas. Nomes conhecidos na cultura, como Veigh, Wiu, Ryu e The Runner, já apareceram com peças da etiqueta e seguem elevando a Hylo para outros patamares, expandindo o alcance.

Agora, pelo Metrópoles Catwalk, a Hylo Cartis Studio tem a chance de mostrar sua capacidade também nas passarelas. A coleção será apresentada no Teatro Nacional Claudio Santoro, na quarta-feira (5/11). Trata-se da primeira aparição da label em um desfile.

Alisson Abreu junto do rapper Teto- MetrópolesO rapper Teto e o designer Alisson Abreu

 

Alisson Abreu junto do rapper Wiu - MetrópolesWiu também veste a etiqueta

Metrópoles Catwalk

O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Claudio Santoro, reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.

A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, conta com o olhar do estilista Guto Carvalhoneto para as exibições de arte e apresenta um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento — entre elas, 40 são do Distrito Federal.

Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo, Banco BRB, Secretaria de Cultura do Distrito Federal e Senai/Sindivest, o Metrópoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Claudio Santoro desde sua reabertura em soft opening, que vem ocorrendo aos poucos desde dezembro de 2024, retomando o espaço que é um dos maiores ícones culturais do Brasil.

