Hylo Cartis Studio estreia nas passarelas pelo Metrópoles Catwalk

Expoente do streetwear da capital federal, a etiqueta Hylo Cartis Studio, assinada por Alisson Abreu, abre mais um capítulo em sua trajetória. Pouco tempo após o lançamento da coleção Donegan II, a marca retorna com um novo acervo e estreia no Metrópoles Catwalk.
Vem conferir!
A coleção Donegan foi apresentada em julho deste ano
Hylo Cartis Studio apresenta seu primeiro desfile no Metrópoles Catwalk
Dono de um processo criativo diferenciado, capaz de mesclar estampas e texturas com referências únicas, o estilista Alisson Abreu é um designer do Distrito Federal que segue em expansão. Radicada no quadradinho, sua empreitada, Hylo Cartis Studio, vem buscando espaço Brasil afora e será potencializada pelo evento que une marcas locais e nacionais.
Leia também
-
Letícia Gonzaga leva sua visão de mundo para o Metrópoles Catwalk
-
Da alfaiataria ao beachwear, Metrópoles Catwalk movimenta moda do DF
-
Lucila Pena figura entre estilistas de destaque no Metrópoles Catwalk
A estreia da etiqueta foi em 2023, com a coleção TJ Season, que apresentou a criatividade do designer para o público. Em sequência, vieram as coleções TJ Season Deluxe e as duas cápsulas da Donegan, apresentadas em 2024 e 2025.
O editorial foi idealizado por Alisson e equipe
A Hylo mistura referências
Os designs são autorais
Com o reconhecimento na cena local, não demorou para que a marca iniciasse o processo de expansão, conectando-se com artistas do hip-hop nacional que alcalçam milhões de pessoas. Nomes conhecidos na cultura, como Veigh, Wiu, Ryu e The Runner, já apareceram com peças da etiqueta e seguem elevando a Hylo para outros patamares, expandindo o alcance.
Agora, pelo Metrópoles Catwalk, a Hylo Cartis Studio tem a chance de mostrar sua capacidade também nas passarelas. A coleção será apresentada no Teatro Nacional Claudio Santoro, na quarta-feira (5/11). Trata-se da primeira aparição da label em um desfile.
O rapper Teto e o designer Alisson Abreu
Wiu também veste a etiqueta
Metrópoles Catwalk
O evento, que será realizado de 3 a 7 de novembro no Teatro Nacional Claudio Santoro, reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.
A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, conta com o olhar do estilista Guto Carvalhoneto para as exibições de arte e apresenta um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento — entre elas, 40 são do Distrito Federal.
Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo, Banco BRB, Secretaria de Cultura do Distrito Federal e Senai/Sindivest, o Metrópoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Claudio Santoro desde sua reabertura em soft opening, que vem ocorrendo aos poucos desde dezembro de 2024, retomando o espaço que é um dos maiores ícones culturais do Brasil.
Confira mais detalhes do Metrópoles Catwalk na galeria:
12 imagensFechar modal.1 de 12
O Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, será palco para o Metrópoles Catwalk
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles2 de 12
O evento promove um intercâmbio cultural de moda e criatividade
Hugo Barreto/Metrópoles3 de 12
Com uma programação inédita dedicada à moda, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de uma verdadeira imersão no universo fashion
Hugo Barreto/Metrópoles4 de 12
E terá a presença dos maiores nomes da moda e modelos consagrados em passarela internacional
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles5 de 12
Gabriella Santana posando para o Metrópoles Catwalk no Museu Nacional
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles6 de 12
O evento terá os maiores nomes da moda e modelos consagradas em passarela internacional
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles7 de 12
O Metrópoles Catwalk projeta Brasília no mapa da moda brasileira
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles8 de 12
Donatella Contaldo e Gabriella Santana
Hugo Barreto/Metrópoles 9 de 12
O Metrópoles Catwalk é uma experiência imersiva que expande os horizontes da moda brasileira
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles10 de 12
O evento acontecerá nos dias 3 a 7 de novembro
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles11 de 12
O Metropoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Claudio Santoro desde sua reabertura em soft opening
Bruno Aguiar/Especial para o Metrópoles12 de 12
O Teatro Nacional é reconhecido pela arquitetura clássica de Oscar Niemeyer
Hugo Barreto/Metrópoles