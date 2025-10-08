I Seminário Regional de Turismo Sustentável debate ações que valorizem o potencial turístico

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre realizam entre os dias 16 e 17 de outubro o I Seminário Regional de Turismo Sustentável.

O evento contará com a participação de prefeitos, gestores, empreendedores e representantes de instituições estaduais e federais com o objetivo de fortalecer a Instância de Governança Regional – Caminho das Aldeias e da Biodiversidade.

O propósito do seminário é promover o diálogo intermunicipal, fortalecer as estratégias de desenvolvimento turístico sustentável na região e consolidar a atuação da IGR como instrumento de articulação entre os municípios que compõem este território de rica diversidade cultural e ambiental.

Durante o encontro será realizada também a formalização oficial da IGR, tornando-a apta à captação de recursos públicos e privados.

O seminário marca um momento estratégico para o futuro do turismo sustentável com debates técnicos, troca de experiências e ideias que impulsionam o turismo regional e fortalecem o Vale do Juruá como destino de referência.

Um dos palestrantes do evento é Estácio Guimarães, consultor do Programa DEL Turismo contratado pelo Fórum Empresarial do Acre. Participam das palestras e oficinas Rita Ramos, interlocutora da Regionalização/AC, a turismóloga Siane Grandidier, Carlos Fábio Souza do Sebrae Amazonas, Aldemir Maciel e Anita Costa da Agência de Desenvolvimento e do Conselho Municipal de Turismo, o assessor técnico Jairo Negreiros e um representante do Instituto Mercosul Amazônia.

Mesa redonda:

Marcelo Messias – secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo

Tíssia Veloso – coordenadora do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento

Thiago Higino – presidente do Conselho Estadual de Turismo

Mediação: Carlos Fábio Souza – Sebrae/AM