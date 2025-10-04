Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais

A influenciadora acreana Iasmyne Sampaio emocionou seus seguidores ao compartilhar, em suas redes sociais, um vídeo mostrando os bastidores de um dia especial: a entrada no processo do casamento civil com o noivo Ricardo. O conteúdo trouxe detalhes da rotina intensa vivida por ela até chegar ao cartório.

No vídeo, Iasmyne narra que o dia começou ainda de madrugada, às 3h30, quando precisou se arrumar para o trabalho e treinar antes de dar início às demais atividades. Entre gravações de provadores em lojas, cobertura de podcast, visitas a uma loja de tintas para a obra da nova casa e até momentos de descontração ao lado de amigos e familiares, a influenciadora registrou cada passo.

O ponto alto foi a ida ao cartório com Ricardo, que, segundo ela, estava ainda mais animado e responsável pela organização dos documentos necessários, como certidão de nascimento, RG ou CNH e comprovante de endereço. Além disso, as testemunhas também acompanharam o casal para o procedimento.

Apesar da emoção, Iasmyne esclareceu que a cerimônia do casamento civil acontecerá apenas em data futura, escolhida especialmente para coincidir com a presença de sua mãe e marcar a nova fase de vida, já que o casal está prestes a se mudar. Após o cartório, os dois encerraram o dia voltando para a obra e, ao final, celebraram com um jantar simples em casa.

A influenciadora encerrou o vídeo convidando os seguidores a acompanharem os próximos capítulos do que chamou de “diário de noiva” e pediu boas energias para a nova etapa.