ibama-libera-petrobras-a-perfurar-foz-do-amazonas

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) autorizou nesta segunda-feira (20/10) que a Petrobras perfure um poço exploratório em águas profundas na Foz do Amazonas. Segundo a Petrobras, a perfuração está prevista para ser iniciada “imediatamente” e deve durar por volta de cinco meses. Neste primeiro momento, o objetivo da ação é obter informações geológicas para avaliar a existência de petróleo e gás na região em escala econômica.

O bloco FZA-M-059 fica a cerca de 500 km da foz do Rio Amazonas e 175 km da costa, em uma região de mar aberto.

Em um comunicado, a presidente da estatal, Magda Chambriard, ressaltou que foram cinco anos de negociações. “A conclusão desse processo, com a efetiva emissão da licença, é uma conquista da sociedade brasileira e revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país. Foram quase cinco anos de jornada, nos quais a Petrobras teve como interlocutores governos e órgãos ambientais municipais, estaduais e federais”, disse Chambriard.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou a decisão: “A Margem Equatorial representa o futuro da nossa soberania energética. O Brasil não pode abrir mão de conhecer seu potencial. Fizemos uma defesa firme e técnica para garantir que a exploração seja feita com total responsabilidade ambiental, dentro dos mais altos padrões internacionais, e com benefícios concretos para brasileiras e brasileiros. O nosso petróleo é um dos mais sustentáveis do mundo, com uma das menores pegadas de carbono por barril produzido, assim como a nossa matriz energética altamente renovável, que é exemplo para o mundo”.