09/10/2025
Ibaneis consolida apoio massivo de partidos de centro-direita

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, consolidou apoio massivo dos partidos de centro-direita com o MDB, PP, União, Republicanos, PL, PSD, Podemos e PRTB.

Nesta quinta-feira (9/10), Ibaneis confirmou a permanência do PSD na base aliada ao nomear André Kubitschek na Secretaria da Juventude do Distrito Federal. O partido era o último ponto de interrogação do grupo.

Recentemente, Ibaneis articulou filiação do secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, ao Republicanos. Rocha foi anunciado, na ocasião, como pré-candidato ao cargo de vice-governador em chapa que será encabeçada por Celina Leão (PP).

Na base aliada, uma das grandes entusiastas da pré-candidatura de Celina Leão ao Palácio do Buriti é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que já a chamou publicamente de “nossa governadora”.

