Ibaneis e Celina reúnem base do governo de olho em 2026

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a vice-governadora Celina Leão (PP) se reuniram com a base do governo local na tarde desta segunda-feira (20/10).
O encontro aconteceu na casa da vice-governadora. Entre as pautas tratadas com os parlamentares estava a união para as eleições de 2026 e projetos importantes como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT).
“As lideranças da base se reuniram em um almoço marcado pela unidade e pelo diálogo. O encontro reforçou que seguimos juntos, de mãos dadas com o Governo do Distrito Federal, trabalhando por um mesmo propósito”, disse Celina Leão.
Leia também
-
Arruda diz que Ibaneis é da “República de bacharéis” e governador retruca: “E ele é da República de ladrões”
-
Ibaneis consolida apoio massivo de partidos de centro-direita
Estavam presentes o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha — que já foi anunciado como pré-candidato a vice de Celina Leão —, e 16 deputados distritais. Veja lista:
- Rogério Morro da Cruz (PRD);
- Pastor Daniel de Castro (PP);
- Martins Machado (Republicanos);
- Wellington Luiz (MDB);
- Jorge Vianna (PSD);
- Eduardo Pedrosa (União Brasil);
- Hermeto (MDB);
- Iolando (MDB);
- Jaqueline Silva (MDB);
- Roosevelt (PL);
- Joaquim Roriz (PL);
- Daniel Donizet (MDB);
- Doutora Jane (Republicanos);
- Pepa (PP);
- João Cardoso (Avante);
- Thiago Manzoni (PL).