Ibaneis e Celina reúnem base do governo de olho em 2026

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a vice-governadora Celina Leão (PP) se reuniram com a base do governo local na tarde desta segunda-feira (20/10).

O encontro aconteceu na casa da vice-governadora. Entre as pautas tratadas com os parlamentares estava a união para as eleições de 2026 e projetos importantes como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT).

“As lideranças da base se reuniram em um almoço marcado pela unidade e pelo diálogo. O encontro reforçou que seguimos juntos, de mãos dadas com o Governo do Distrito Federal, trabalhando por um mesmo propósito”, disse Celina Leão.

Estavam presentes o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha — que já foi anunciado como pré-candidato a vice de Celina Leão —, e 16 deputados distritais. Veja lista: