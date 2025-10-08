08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Ibaneis envia projeto de auxílio para protetores de animais à CLDF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ibaneis-envia-projeto-de-auxilio-para-protetores-de-animais-a-cldf

O Governo do Distrito Federal (GDF) pretende ajudar protetores de animais. O governador Ibaneis Rocha (MDB) encaminhou para a Câmara Legislativa (CLDF) um projeto para criar um benefício financeiro a quem protege os bichos. O texto também sugere a criação do “RG pet” para cães e gatos.

Segundo o secretário de Proteção Animal, Cristiano Lopes da Cunha, o Programa de Apoio à Proteção dos Animais, proposto no projeto, tem como meta assegurar condições mínimas de subsistência aos cães e gatos resgatados. Desta forma, os protetores passariam a receber um benefício.

“Esse projeto surge na esteira de uma orientação do governador para, além de reformular a secretaria, implementar políticas realmente voltadas aos protetores de animais do DF”, disse Cristiano.

De acordo com o secretário, o GDF pretende criar uma política de benefícios para atender as principais necessidades dos protetores.

Leia também

O valor e as regras do benefício serão definidos a partir do resultado da pesquisa do Formulário de Protetores de Animais, acessível na Secretária de Proteção Animal e no Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF).

O formulário está disponível para os protetores desde o dia 1º de outubro e ficará até 31 de outubro.

Diretrizes do projeto:

  • Proteção e bem-estar animal;
  • Controle populacional de cães e gatos;
  • Guarda responsável;
  • Prevenção do abandono e da acumulação de cães e gatos;
  • Atenção à saúde animal.

“Nós temos pressa. Temos vontade de ajudar o quanto antes esses protetores. O tempo para gente é urgente”, disse. O Banco de Brasília (BRB) será o agente financeiro do programa. Os critérios para seleção de beneficiários, valores, prazos, formas de fiscalização e penalidades em caso de irregularidades serão definidos em regulamento.

Para o secretário, a análise e o debate na Câmara Legislativa vão enriquecer o projeto.

RG pet

Segundo o projeto, animais serão registrados no Cadastro de Identificação Animal. Para o GDF, a “carteira de identidade pet” será uma ferramenta fundamental na defesa animal.

De acordo com o secretário, com o cadastro, o governo terá os dados para a formulação de políticas e ações públicas.

“Nós não temos hoje os dados estáticos da quantidade de animais sob nossa tutela. É importante termos o nosso cadastro. Porque ali está o nosso paciente, o nosso cliente, o ser que nós vamos atender”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost