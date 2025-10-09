Ibaneis libera transporte gratuito na sexta e sábado. Veja horários

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou decreto que libera transporte gratuito durante as festividades de Nossa Senhora Aparecida, na noite desta sexta-feira (10/10) e neste sábado (11/10), a partir das 14h.

Segundo o decreto assinado por Ibaneis, a população poderá usar o metrô e os ônibus sem pagar passagem nos seguintes dias e horários:

Sexta-feira (10/11): das 18h à 0h;

Sábado (11/10): das 14h à 0h.

A tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, chega à 27ª edição em 2025.

Organizada pela Catedral Metropolitana de Brasília, a celebração deste ano terá o tema Maria, Mãe da Esperança.

A festividade inclui atrações religiosas, culturais e sociais. Haverá celebrações, shows e praça de alimentação. A agenda conta, ainda, com leilão beneficente de quadros, esculturas e pratarias.

O festejo se inicia com a novena, um período de nove dias dedicado à preparação espiritual para o grande dia, 12 de outubro, data da solenidade em celebração à padroeira.