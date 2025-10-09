ibaneis-manda-suspender-desconto-retroativo-em-aposentadorias

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou a suspensão do desconto retroativo em aposentadorias e pensões.

Como mostrou o Metrópoles mais cedo, o percentual da retenção anunciada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) varia de acordo com o valor individual de cada aposentado e pensionista, mas, em alguns casos, chega a R$ 2 mil.

O Iprev-DF mudou a vigência das alíquotas de contribuição previdenciária definidas após a Reforma da Previdência. Inicialmente, o entendimento era de que os novos percentuais seriam cobrados somente em janeiro de 2021 – e assim foi feito, à época. O instituto diz agora que as novas alíquotas deveriam ter sido descontadas em novembro e dezembro de 2020. É com base nisso que o Iprev-DF tenta justificar a cobrança retroativa.

Ibaneis disse ao Metrópoles que determinou a suspensão para analisar o caso.