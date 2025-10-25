25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Ibaneis ressalta avanços do agro no DF durante aniversário do Senar

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ibaneis-ressalta-avancos-do-agro-no-df-durante-aniversario-do-senar

Durante cumprimento de agenda, neste sábado (25/10), o governador Ibaneis Rocha (MBD) compareceu ao almoço de celebração dos 30 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do DF (Senar–DF), no parque da Granja do Torto. O evento reuniu autoridades, mais de 2 mil produtores rurais e representantes de entidades para celebrar os avanços da agropecuária brasiliense.

Durante o encontro, Ibaneis destacou o fortalecimento da agricultura e da pecuária no DF desde o início de sua gestão, em 2019. Segundo ele, o governo tem trabalhado para garantir o crescimento sustentável da produção rural e o abastecimento da capital com alimentos produzidos localmente.

“Brasília é um território pequeno, todos sabem disso, mas os níveis de produção têm aumentado cada vez mais em todas as áreas, desde os pequenos produtores e da agricultura familiar até os grandes produtores. Isso ajuda toda a comunidade, porque Brasília hoje é quase totalmente abastecida por verduras e frutas produzidas na própria região”, afirmou o governador.

4 imagensFechar modal.1 de 4

Agência Brasília2 de 4

Agência Brasília3 de 4

Agência Brasília4 de 4

Agência Brasília

Leia também

Ibaneis também ressaltou o avanço das cadeias produtivas locais, como a do queijo e da vinicultura, recentemente criadas no DF, e lembrou o sucesso da AgroBrasília, feira agropecuária que se consolidou como uma das maiores do país.

“A nossa feira AgroBrasília é uma das maiores do Brasil. No ano passado, ultrapassou a marca de R$ 5 bilhões em comercialização de implementos agrícolas”, destacou.

O governador ainda enfatizou os investimentos do GDF em segurança hídrica, com ações como a canalização de córregos e a construção de barraginhas, medidas que garantem água para a produção rural.

“Vi uma matéria essa semana sobre a alegria dos nossos produtores rurais por terem segurança hídrica para plantar, colher e sustentar suas famílias. Um deles contou que os filhos, que haviam deixado o campo, voltaram para ajudar na produção. Isso mostra o quanto o campo voltou a ser uma oportunidade de vida”, declarou.

O evento também contou com a presença da vice-governadora Celina Leão, do secretário de Agricultura, Rafael Bueno, lideranças comunitárias, presidentes de associações e representantes de sindicatos de agricultores familiares.

Senar-DF

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito Federal é uma instituição vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e integrante do Sistema S.

O Senar foi criado para promover a educação profissional, assistência técnica e gerencial voltadas ao público rural.

A instituição capacita trabalhadores e produtores rurais em diversas áreas do agronegócio, com objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo.

A atuação do SENAR/DF tem sido estratégica para o fortalecimento da economia rural do Distrito Federal. A instituição oferece formação profissional em mais de 300 ocupações, abrangendo setores como agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura e agroindústria.

O serviço atua ainda no estímulo à pesquisa, difusão de metodologias inovadoras e estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost