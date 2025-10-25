Ibaneis ressalta avanços do agro no DF durante aniversário do Senar

Durante cumprimento de agenda, neste sábado (25/10), o governador Ibaneis Rocha (MBD) compareceu ao almoço de celebração dos 30 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do DF (Senar–DF), no parque da Granja do Torto. O evento reuniu autoridades, mais de 2 mil produtores rurais e representantes de entidades para celebrar os avanços da agropecuária brasiliense.

Durante o encontro, Ibaneis destacou o fortalecimento da agricultura e da pecuária no DF desde o início de sua gestão, em 2019. Segundo ele, o governo tem trabalhado para garantir o crescimento sustentável da produção rural e o abastecimento da capital com alimentos produzidos localmente.

“Brasília é um território pequeno, todos sabem disso, mas os níveis de produção têm aumentado cada vez mais em todas as áreas, desde os pequenos produtores e da agricultura familiar até os grandes produtores. Isso ajuda toda a comunidade, porque Brasília hoje é quase totalmente abastecida por verduras e frutas produzidas na própria região”, afirmou o governador.

Ibaneis também ressaltou o avanço das cadeias produtivas locais, como a do queijo e da vinicultura, recentemente criadas no DF, e lembrou o sucesso da AgroBrasília, feira agropecuária que se consolidou como uma das maiores do país.

“A nossa feira AgroBrasília é uma das maiores do Brasil. No ano passado, ultrapassou a marca de R$ 5 bilhões em comercialização de implementos agrícolas”, destacou.

O governador ainda enfatizou os investimentos do GDF em segurança hídrica, com ações como a canalização de córregos e a construção de barraginhas, medidas que garantem água para a produção rural.

“Vi uma matéria essa semana sobre a alegria dos nossos produtores rurais por terem segurança hídrica para plantar, colher e sustentar suas famílias. Um deles contou que os filhos, que haviam deixado o campo, voltaram para ajudar na produção. Isso mostra o quanto o campo voltou a ser uma oportunidade de vida”, declarou.

O evento também contou com a presença da vice-governadora Celina Leão, do secretário de Agricultura, Rafael Bueno, lideranças comunitárias, presidentes de associações e representantes de sindicatos de agricultores familiares.

Senar-DF

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito Federal é uma instituição vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e integrante do Sistema S.

O Senar foi criado para promover a educação profissional, assistência técnica e gerencial voltadas ao público rural.

A instituição capacita trabalhadores e produtores rurais em diversas áreas do agronegócio, com objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo.

A atuação do SENAR/DF tem sido estratégica para o fortalecimento da economia rural do Distrito Federal. A instituição oferece formação profissional em mais de 300 ocupações, abrangendo setores como agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura e agroindústria.

O serviço atua ainda no estímulo à pesquisa, difusão de metodologias inovadoras e estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas