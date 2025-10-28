Ibaneis Rocha inaugura creche para atender 188 crianças, em Ceilândia

O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou, na manhã desta terça-feira (28/10), o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Cajuzinho do Cerrado.

A creche localizada na QNP 11, em Ceilândia, tem capacidade para atender 188 crianças de 4 meses a 5 anos em tempo integral com funcionamento das 7h30 às 17h30.

O governador comemorou a inauguração. “Nós vamos deixar todas as crianças do Distrito Federal sendo atendidas por creches em todas as regiões, em especial, aquelas onde existe mais vulnerabilidade e onde as famílias mais precisam”, destacou o chefe do Palácio do Buriti.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá enfatizou que, com a inauguração da nova creche, sobrará vagas para as crianças da região administrativa.

“A fila no Distrito Federal hoje, está em torno de 1,5 mil e mais 1,5 mil crianças fora da faixa etária para entrar. No ano passado, nesta mesma época, tínhamos 12 mil crianças fora de creches. As mães que desejarem que os seus filhos ingressem em 2026 já podem ligar para o 156 para receber toda a orientação e levar a documentação necessária para a regional de ensino”, explicou a titular da pasta.

Modelo

A estrutura da creche segue o padrão Tipo 1. São dois blocos principais interligados por área coberta, além de espaços como pátio, playground, jardins, estacionamento e áreas administrativas.

As turmas são organizadas em Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II, acolhendo os pequenos. As cinco refeições oferecidas diariamente são elaboradas por nutricionista, considerando as necessidades de cada idade e as restrições alimentares de alguns estudantes.

Desde 2019, o GDF já inaugurou 27 unidades de educação infantil. Os demais estão distribuídos em Samambaia, Lago Norte, Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Planaltina, Paranoá, Gama, Plano Piloto, Taguatinga, Recanto das Emas, SCIA/Estrutural e Jardim Botânico.

O GDF ainda tem oito Cepis em construção: Paranoá Parque, Guará, Riacho Fundo II, Lago Norte, Recanto das Emas e Planaltina.

Água tratada

Durante a inauguração da unidade, o governador e o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) assinaram ordem de serviço para as obras de implantação de redes de fornecimento de água tratada nas Chácaras Girassol, Cerâmica, Gileade e Canaã, na região de Sol Nascente e Pôr do Sol.

“Escutei muitas reclamações nessas regiões por conta da falta de água e infraestrutura. Estou alegre em assinar essa ordem de serviço porque não há nada mais importante do que dar para as famílias, a mínima condição de sobreviver”, salientou Ibaneis.

Serão beneficiadas 1.492 pessoas residentes de 452 imóveis com a instalação de 11,8km de tubulações e de equipamentos para controle de vazão e do volume da água a ser distribuída à população.

O investimento é de R$ 2.994.755,53 e a previsão de conclusão das obras é no final do segundo semestre de 2026.

A implantação e a expansão da infraestrutura de abastecimento de água, em uma área de aproximadamente 110,20 hectares, integram as obras para ampliar a regularização fundiária do Sol Nascente.

A expansão do atendimento das chácaras com redes de distribuição trará impactos positivos significativos, como a melhoria imediata da qualidade de vida e das condições de saúde da população.

Os moradores das chácaras serão atendidos pelo programa Água Legal, criado em 2019, com o objetivo de instalar redes de água potável a comunidades em Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS). O programa permite assegurar o abastecimento e reduzir o grande número de ligações clandestinas encontradas nessas áreas.