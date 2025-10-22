Ibaneis sobre Libertadores 2025 em Brasília: “Experiência consolidada”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), usou as redes sociais para falar sobre a possibilidade de Brasília sediar a final da Libertadores 2025. O chefe do Executivo local ofereceu a Arena BRB Mané Garrincha como sede alternativa da partida de futebol, marcada para 29 de novembro.

A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) ocorre após o Peru decretar estado de emergência em Lima, cidade que originalmente receberia a final do campeonato.

“Nossa cidade conta com ampla rede hoteleira, infraestrutura urbana e serviços de qualidade, além de experiência consolidada em grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, e tem todas as condições de receber essa grande partida”, publicou Ibaneis.

Ibaneis afirmou que encaminhou ofícios à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocando a Arena BRB Mané Garrincha à disposição.

Atualmente, a Copa Libertadores está na fase semifinal, com os duelos entre Flamengo e Racing, da Argentina, e Liga Deportiva Universitaria (LDU), do Equador, e Palmeiras.

Os vencedores de cada confronto decidem a competição em jogo único. Em ofícios enviados ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e ao presidente da CBF, Samir Xaud, Ibaneis destacou que a Arena BRB Mané Garrincha está totalmente preparada para receber a partida.

“Trata-se do segundo maior estádio do Brasil, com capacidade de 72.851 espectadores, dispondo, portanto, de porte para sediar esse importante evento esportivo”, escreveu Ibaneis Rocha no documento.

Segurança

O governador ressaltou que Brasília garante segurança total e infraestrutura completa para o evento, incluindo manutenção de alto padrão do gramado e apoio das forças de segurança pública.

Ibaneis também reforçou nos documentos que a capital federal oferece rede hoteleira ampla e qualificada, infraestrutura urbana moderna e localização estratégica da Arena, próxima a shoppings, restaurantes, hotéis, museus, parques e edifícios cívicos.

A Arena também conta com fácil acesso a aeroporto, rodoviária, transporte público e ciclovias, garantindo deslocamento ágil e seguro para todos os participantes.

Ibaneis destacou ainda a experiência consolidada da capital federal em grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo Fifa 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, a Copa América, a Supercopa do Brasil, partidas da Seleção Brasileira e etapas das Ligas das Nações de Vôlei.

“Em razão desses e de outros atributos, estou seguro de que a realização do jogo da final da Conmebol Libertadores, no próximo dia 29 de novembro, em Brasília, será mais uma exitosa parceria em prol do futebol mundial”, concluiu o governador.