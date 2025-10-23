23/10/2025
Universo POP
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional

IBGE anuncia quase 10 mil vagas em novo processo seletivo temporário

Com edital previsto para novembro, seleção será a maior da história do instituto e visa reforçar pesquisas estatísticas e geográficas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se prepara para lançar o maior processo seletivo temporário de sua história, com 9.580 vagas destinadas a reforçar a estrutura operacional do órgão em todo o país. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi contratada para organizar a seleção.

De acordo com o IBGE, o certame oferecerá 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.100 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). O edital será publicado em novembro de 2025, com provas previstas para janeiro de 2026 e divulgação do resultado final em março do mesmo ano.

Reprodução

O presidente do Instituto, Marcio Pochmann, destacou a importância estratégica da iniciativa:

“O PSS para temporários é fundamental para o funcionamento das pesquisas estatísticas e geográficas do país. Ele permite a contratação de profissionais que atuam na coleta de dados atualizados e de alcance nacional.”

Pochmann acrescentou que o processo também representa uma oportunidade de capacitação e inserção profissional:

“Para os participantes, é uma chance de qualificação e experiência técnica. O certame reforça o papel do IBGE como instituição essencial ao desenvolvimento nacional.”

O reforço no quadro temporário garantirá a continuidade das principais pesquisas de abrangência nacional, assegurando a produção de informações confiáveis — base para políticas públicas, planejamento territorial e decisões estratégicas em diversas áreas.

As informações oficiais sobre o edital, cronograma e inscrições serão divulgadas exclusivamente nos canais do IBGE e da FGV.

Fonte: IBGE / Fundação Getulio Vargas

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost