IBGE aponta 1,3 milhão de pessoas demorando mais de 2h para chegar ao trabalho em 2022

A maior parte dos trabalhadores brasileiros levava de seis minutos até meia hora no deslocamento de casa até o trabalho em 2022, o equivalente a 40 milhões de pessoas. No entanto, ainda havia um total 1,3 milhão de trabalhadores que demorava mais de duas horas para chegar ao trabalho, segundo os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022 sobre Deslocamentos para trabalho e estudo, divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ranking de 20 municípios com população superior a 100.000 habitantes com maior proporção de pessoas nessa situação de deslocamento ao trabalho superior a duas horas, 11 eram do Rio de Janeiro, sete de São Paulo e dois do Pará.

O município do Rio de Janeiro tinha a maior fatia de trabalhadores que demoravam mais de duas horas no percurso de casa até o trabalho, 5,6% dos ocupados, seguido por São Paulo, onde essa proporção era de 3,4%. Em números absolutos, porém, a capital paulista tinha mais trabalhadores nessa situação, com 151.690 pessoas que levavam mais de duas horas de casa ao trabalho, contra 92.093 pessoas na capital fluminense.

O meio de transporte mais utilizado no deslocamento para o trabalho era o automóvel (32,3%, adotado por 22,6 milhões de pessoas), seguido por ônibus (21,4%, 14,9 milhões), a pé (17,8%, 12,4 milhões) e por motocicleta (16,4%, 11,4 milhões). O levantamento indicou baixa proporção de deslocamento de trem ou o metrô (1,6%), van, perua e assemelhados (1,4%), BRT ou ônibus de trânsito rápido (0,3%) e caminhonete ou caminhão adaptado (0,4%).

Quanto ao recorte de cor ou raça, 59,0% das pessoas que usavam automóvel para o deslocamento ao trabalho eram brancas.

O automóvel foi o meio principal para ida ao trabalho para quase metade dos trabalhadores do Sul (45,9%), mas cerca de apenas um quinto nas regiões Norte (21,8%) e Nordeste (21,0%). A motocicleta era o principal meio de transporte no Norte (28,5%) e Nordeste (26,0%).

Em 2022, 88,4% da população ocupada no Brasil exercia seu trabalho no mesmo município onde residia: 71,4% trabalhavam fora de casa, e 16,9% atuavam dentro do próprio domicílio.