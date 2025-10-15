15/10/2025
Universo POP
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo

IBGE temporários: edital iminente com 9.580 vagas; FGV é a banca

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (1.100 vagas) terão seleção de nível médio. Com a banca FGV contratada e extrato divulgado, o edital pode sair a qualquer momento.

Reprodução

Situação atual

  • Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV) — contrato já publicado.

  • Vagas: 9.580 (temporárias, nível médio).

  • Distribuição: 8.480 (Agente) e 1.100 (Supervisor).

  • Remuneração prevista: R$ 2.676,24 (Agente) e R$ 3.379,00 (Supervisor) + auxílio-alimentação de R$ 1.000 + 13º proporcional.

  • Vigência do contrato com a banca: até 15/04/2028.

  • Edital: pode ser publicado a qualquer momento.

Inscrições e taxas

  • Estimativa de inscritos: cerca de 146 mil (número indicado em documentos preparatórios).

  • Taxa de inscrição: há referência a R$ 48,92 em materiais de preparação; outras projeções falam em ~R$ 38,50 (a confirmação virá no edital).

Provas (formato previsto)

  • Etapas: apenas prova objetiva (eliminatória e classificatória) + treinamento obrigatório para aprovados.

  • Estrutura da objetiva: 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas, 1 correta).

  • Duração: 4 horas.

  • Locais: aplicação nos municípios com oferta de vagas (estimativa de ~530 cidades).

Como se preparar já

  • Português e Raciocínio Lógico-Matemático costumam ter maior peso; revise interpretação, gramática e proporcionalidade/percentuais.

  • Em Conhecimentos do IBGE, revise: conceitos de urbanização, dinâmica do espaço urbano brasileiro, território e cartografia básica.

  • Faça simulados semanais (60 questões/4h) para treinar tempo e marcação.

Resumo do concurso IBGE temporários

  • Situação: banca definida
  • Banca: FGV
  • Vagas: 9.580 (temporárias)
  • Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade
  • Escolaridade: nível médio
  • Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00
  • Último edital temporários

Fontes: Folha Dir. QConcursos; Direção Concursos; Ache Concursos; JC Concursos; Nova Concursos; Gran Cursos; ND+; IBGE (“Trabalhe Conosco”).
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost