IBGE temporários: edital iminente com 9.580 vagas; FGV é a banca

Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (1.100 vagas) terão seleção de nível médio. Com a banca FGV contratada e extrato divulgado, o edital pode sair a qualquer momento.
Situação atual
-
Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV) — contrato já publicado.
-
Vagas: 9.580 (temporárias, nível médio).
-
Distribuição: 8.480 (Agente) e 1.100 (Supervisor).
-
Remuneração prevista: R$ 2.676,24 (Agente) e R$ 3.379,00 (Supervisor) + auxílio-alimentação de R$ 1.000 + 13º proporcional.
-
Vigência do contrato com a banca: até 15/04/2028.
-
Edital: pode ser publicado a qualquer momento.
Inscrições e taxas
-
Estimativa de inscritos: cerca de 146 mil (número indicado em documentos preparatórios).
-
Taxa de inscrição: há referência a R$ 48,92 em materiais de preparação; outras projeções falam em ~R$ 38,50 (a confirmação virá no edital).
Provas (formato previsto)
-
Etapas: apenas prova objetiva (eliminatória e classificatória) + treinamento obrigatório para aprovados.
-
Estrutura da objetiva: 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas, 1 correta).
-
Duração: 4 horas.
-
Locais: aplicação nos municípios com oferta de vagas (estimativa de ~530 cidades).
Como se preparar já
-
Português e Raciocínio Lógico-Matemático costumam ter maior peso; revise interpretação, gramática e proporcionalidade/percentuais.
-
Em Conhecimentos do IBGE, revise: conceitos de urbanização, dinâmica do espaço urbano brasileiro, território e cartografia básica.
-
Faça simulados semanais (60 questões/4h) para treinar tempo e marcação.
Resumo do concurso IBGE temporários
- Situação: banca definida
- Banca: FGV
- Vagas: 9.580 (temporárias)
- Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade
- Escolaridade: nível médio
- Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00
- Último edital temporários
Fontes: Folha Dir. QConcursos; Direção Concursos; Ache Concursos; JC Concursos; Nova Concursos; Gran Cursos; ND+; IBGE (“Trabalhe Conosco”).
✍️ Redigido por ContilNet Notícias