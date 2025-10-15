IBGE temporários: edital iminente com 9.580 vagas; FGV é a banca

Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (1.100 vagas) terão seleção de nível médio. Com a banca FGV contratada e extrato divulgado, o edital pode sair a qualquer momento.

Situação atual

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV) — contrato já publicado.

Vagas: 9.580 (temporárias, nível médio).

Distribuição: 8.480 ( Agente ) e 1.100 ( Supervisor ).

Remuneração prevista: R$ 2.676,24 (Agente) e R$ 3.379,00 (Supervisor) + auxílio-alimentação de R$ 1.000 + 13º proporcional.

Vigência do contrato com a banca: até 15/04/2028 .

Edital: pode ser publicado a qualquer momento.

Inscrições e taxas

Estimativa de inscritos: cerca de 146 mil (número indicado em documentos preparatórios).

Taxa de inscrição: há referência a R$ 48,92 em materiais de preparação; outras projeções falam em ~R$ 38,50 (a confirmação virá no edital).

Provas (formato previsto)

Etapas: apenas prova objetiva (eliminatória e classificatória) + treinamento obrigatório para aprovados.

Estrutura da objetiva: 60 questões de múltipla escolha ( 5 alternativas , 1 correta).

Duração: 4 horas .

Locais: aplicação nos municípios com oferta de vagas (estimativa de ~530 cidades).

Como se preparar já

Português e Raciocínio Lógico-Matemático costumam ter maior peso; revise interpretação , gramática e proporcionalidade/percentuais .

Em Conhecimentos do IBGE , revise: conceitos de urbanização , dinâmica do espaço urbano brasileiro , território e cartografia básica .

Faça simulados semanais (60 questões/4h) para treinar tempo e marcação.

Resumo do concurso IBGE temporários

Situação: banca definida

Banca: FGV

Vagas: 9.580 (temporárias)

Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade

Escolaridade: nível médio

Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00

Último edital temporários

