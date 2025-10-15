“Ice cream”: deputado que ajudou em discurso visitará Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou a visita do deputado Cristiano Caporezzo (PL-MG) a Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. O parlamentar é o mesmo que ajudou o ex-presidente na tradução de um discurso em inglês proferido durante o ato na Avenida Paulista, no dia 6 de abril.

A visita de Caporezzo a Bolsonaro foi autorizada por Moraes na terça-feira (14/10), juntamente com a do grupo de orações que frequenta a casa do ex-presidente semanalmente. A data prevista para o encontro com Caporezzo é 23 de outubro.

“Eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação, mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês: Popcorn and ice cream seller sentenced for a coup d’état in Brazil. Ou seja, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil, é uma vergonha”, disse Bolsonaro ao ler as anotações de Caporezzo na Avenida Paulista.

Após a repercussão da fala, em entrevista à coluna, Caporezzo revelou que, antes do ato na Paulista, Bolsonaro pediu que ele traduzisse parte do discurso.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Deputado Caporezzo guardou trecho de discurso escrito à mão e lido por Bolsonaro na Paulista

Reprodução / YouTube Metrópoles 2 de 3

Jair Bolsonaro está e, prisão domiciliar por determinação de Alexandre de Moraes

Material obtido pelo Metrópoles 3 de 3

Bolsonaro lê discurso traduzido por Caporezzo na Paulista

Reprodução / Metrópoles YouTube

“Estava com o presidente Bolsonaro e com o governador Tarcísio [de Freitas, de São Paulo], lá no Palácio dos Bandeirantes, e o presidente estava muito indignado com essa questão de um pipoqueiro e um sorveteiro serem presos por golpe de Estado. Um completo absurdo, né? Ele falou: ‘Pô, tinha que falar isso em inglês pro mundo’. Olhou pra mim e disse: ‘Escreve pra mim em inglês aí, Caporezzo’”, contou o deputado mineiro.

“Sentei do lado dele e escrevi. A letra está aqui, ó. A letra é minha: ‘Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’état in Brazil’. Inclusive, eu escrevi ‘coup d’état’ abrasileirado, né? Para facilitar a pronúncia. É a expressão em francês para golpe de Estado, né? Nos Estados Unidos, eles usam ‘coup d’état’ mesmo sendo em francês, porque é a expressão que melhor representa isso”, disse.

Leia também

A visita de Caporezzo a Bolsonaro foi autorizada por Moraes na terça-feira (14/10), juntamente com a do grupo de orações que frequenta a casa do ex-presidente semanalmente. A data prevista para o encontro com Caporezzo é 23 de outubro.