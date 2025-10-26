26/10/2025
Ida de Boulos para ministério leva à mudança em outro órgão do governo

A nomeação de Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência provocou mudanças em outro importante órgão do governo: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Para assumir o ministério, Boulos precisou se licenciar do mandato de deputado federal. Com isso, a Câmara teve de chamar o primeiro suplente do PSol. No caso, o cientista Ricardo Galvão (Rede-SP), atual presidente do CNPq.

Com a ida de Galvão para a Câmara, o comando do CNPq ficará vago. A coluna apurou que o nome mais cotado para assumir a chefia do conselho é o de Olival Freire Jr., atual diretor científico do órgão.

Ataulmente, Freire já está com presidente substituto do CNPq. Ele ficará no posto de forma interina até que a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, defina quem assumirá a presidência de forma definitiva.

Ricardo Galvão estava como presidente do CNPq desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. Ele foi uma escolha direta da ministra de Ciência e Tecnologia.

