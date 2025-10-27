Idaf reforça combate à doença da vassoura-de-bruxa da mandioca em municípios do Purus

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) está intensificando as ações de prevenção e vigilância contra a vassoura-de-bruxa da mandioca nos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, na regional do Purus. O objetivo é proteger a produção local e garantir a segurança alimentar das famílias que dependem da cultura.

As equipes do Idaf vêm realizando monitoramentos em áreas produtivas, capacitações com agricultores, distribuição de materiais informativos e ações educativas voltadas para o reconhecimento e manejo da doença. As atividades também incluem reuniões técnicas com a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e a Emater, fortalecendo a parceria entre as instituições.

Além do trabalho em campo, o instituto cadastrou propriedades rurais, participou de entrevistas em rádios locais e promoveu palestras com estudantes do ensino fundamental e médio, ampliando a conscientização sobre a importância da prevenção.

As ações seguem as diretrizes da Portaria nº 1.257, de 19 de março de 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que criou o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Vassoura-de-Bruxa da Mandioca (PVBM). A iniciativa tem como foco o combate ao fungo Rhizoctonia theobromae, responsável por causar deformações nos ramos, nanismo e perda de vigor nas plantas, podendo levar à destruição total da lavoura.

Para Ligiane Amorim, coordenadora do Programa de Sanidade das Grandes Culturas do Idaf, o trabalho coletivo é essencial. “Os levantamentos fitossanitários são nossa linha de frente na defesa agropecuária. A colaboração entre técnicos e produtores otimiza as ações e garante resultados mais eficazes. A vigilância constante e o uso de manivas sadias continuam sendo nossas principais defesas”, explicou.

O produtor Carlos da Silva Rodrigues, morador do Ramal Toco Preto, em Sena Madureira, também reconhece a importância da presença do órgão nas comunidades. “Eu dependo da mandioca para viver. A equipe do Idaf ajuda a identificar focos e manter o plantio saudável. Isso faz toda diferença”, afirmou.

A mandioca é uma das principais fontes de alimento e renda dos agricultores familiares acreanos, o que torna o controle de pragas e doenças indispensável para a sustentabilidade da produção.

De acordo com Dheme Rebouças, coordenador da Defesa Vegetal da Regional Purus do Idaf, a vigilância contínua é o melhor caminho. “Monitoramos constantemente os plantios porque sabemos que a prevenção é a melhor forma de defesa. Quando o produtor conhece os sintomas e sabe como agir, evitamos prejuízos e mantemos a sanidade das lavouras”, destacou.