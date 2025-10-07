07/10/2025
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

“Foi ela! Tia assassina”, gritou o ator e causou risada tanto na atriz quanto nos outros presentes

O episódio desta segunda-feira (6/10) de Vale Tudo marcou o fim da personagem Odete Roitman (Débora Bloch). A vilã foi assassinada dentro do Copacabana Palace e a revelação de quem está por trás do crime promete movimentar a reta final do folhetim.

O elenco da novela acompanhou a cena da morte da personagem juntos, no Copacabana Palace, e depois aproveitaram para fazer mais uma festa de despedida da trama, que chega ao fim no dia 17 de outubro.

Em meio às celebrações, um vídeo do ator Lucas Leto, que interpreta Sardinha, chamou a atenção na web e pode ter entregado a identidade do assassino de Odete Roitman.

Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco/Foto: Reprodução

Nas imagens é possível ver as atrizes Malu Galli e Débora Bloch conversando. Intérpretes das irmãs Celina e Odete, respectivamente, as duas estavam rindo quando foram surpreendidas por Lucas acusando Malu, no caso, Celina, de ser a culpada pela morte de Odete.

“Foi ela! Tia assassina”, gritou o ator e causou risada tanto na atriz quanto nos outros presentes.

A cena repercutiu na web e fãs começaram a especular se seria de fato um vazamento sobre o desfecho da cena, já que Celina está entre os cinco suspeitos do crime e, nas enquetes realizadas sobre o tema, aparece como uma das favoritas do público para o posto de assassina de Odete.

Veja o vídeo:

