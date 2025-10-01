01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Identidade falsa “transforma” homem inocente em criminoso no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
identidade-falsa-“transforma”-homem-inocente-em-criminoso-no-df

O nome de Alex Ferreira Machado, 42 anos, natural de Brasília e morador do Mato Grosso do Sul, está sendo usado de forma fraudulenta em uma série de crimes que são investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Alex é vítima de um criminoso que se passa por ele, causando transtornos com seu nome vinculado a processos criminais.

O verdadeiro Alex descobriu a fraude após demonstrar interesse em atuar como mesário, mas ser impedido de realizar a função devido a problemas relacionados à sua documentação. A fraude só foi confirmada depois de checagens em bancos oficiais e confronto com imagens reais do verdadeiro Alex. O autor é portador de deficiência vocal, as imagens foram obtidas através de uma versão colhida pela PCDF via aplicativo Icom e via LIBRAS.

“Minhas maiores preocupações são não conseguir ser efetivado em concurso público, ter débitos bancários feitos em meu nome e ver minha reputação manchada.”, declara o servidor público, Alex Machado.

Leia também

O homem envolvido na ocorrência, cuja verdadeira identidade também consta o primeiro nome da vítima, é Alex Farias Moça, que esteve no centro de um caso recente registrado na 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) que envolveu recusa de dados sobre a própria identidade, lesão corporal e porte de arma branca. O fato aconteceu em 18 de setembro de 2025, no Setor de Diversões Sul, em Brasília, quando uma mulher de 31 anos foi agredida.

Ainda segundo o boletim, o suspeito apresentou documentação que indicava possível identidade falsa. Por precaução, todos os documentos relacionados ao suspeito foram encaminhados ao Instituto de Identificação da PCDF para investigação.

Outras ocorrências atribuídas a essa identidade falsa incluem:

  • 17 de março de 2025 — prisão em flagrante por desacato a autoridade policial;
  • 22 de abril de 2025 — prisão em flagrante por porte ilegal de arma branca;
  • 15 de junho de 2025 — prisão em flagrante por tráfico de drogas;
  • 27 de julho de 2025 — abordagem na Rodoviária do Plano Piloto, onde se identificou como Alex Ferreira Machado e apresentou CNH falsa com dados verdadeiros da vítima, mas com sua própria foto;

Não é a primeira vez que Alex Farias Moça se passa por alguém. Em 2014, ele desapareceu de Manaus (AM) e passou a se apresentar em Mato Grosso como André Gomes Ferreira, dificultando qualquer contato com a família.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost