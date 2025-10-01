identidade-falsa-“transforma”-homem-inocente-em-criminoso-no-df

O nome de Alex Ferreira Machado, 42 anos, natural de Brasília e morador do Mato Grosso do Sul, está sendo usado de forma fraudulenta em uma série de crimes que são investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Alex é vítima de um criminoso que se passa por ele, causando transtornos com seu nome vinculado a processos criminais.

O verdadeiro Alex descobriu a fraude após demonstrar interesse em atuar como mesário, mas ser impedido de realizar a função devido a problemas relacionados à sua documentação. A fraude só foi confirmada depois de checagens em bancos oficiais e confronto com imagens reais do verdadeiro Alex. O autor é portador de deficiência vocal, as imagens foram obtidas através de uma versão colhida pela PCDF via aplicativo Icom e via LIBRAS.

“Minhas maiores preocupações são não conseguir ser efetivado em concurso público, ter débitos bancários feitos em meu nome e ver minha reputação manchada.”, declara o servidor público, Alex Machado.

O homem envolvido na ocorrência, cuja verdadeira identidade também consta o primeiro nome da vítima, é Alex Farias Moça, que esteve no centro de um caso recente registrado na 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) que envolveu recusa de dados sobre a própria identidade, lesão corporal e porte de arma branca. O fato aconteceu em 18 de setembro de 2025, no Setor de Diversões Sul, em Brasília, quando uma mulher de 31 anos foi agredida.

Ainda segundo o boletim, o suspeito apresentou documentação que indicava possível identidade falsa. Por precaução, todos os documentos relacionados ao suspeito foram encaminhados ao Instituto de Identificação da PCDF para investigação.

Outras ocorrências atribuídas a essa identidade falsa incluem:

17 de março de 2025 — prisão em flagrante por desacato a autoridade policial;

22 de abril de 2025 — prisão em flagrante por porte ilegal de arma branca;

15 de junho de 2025 — prisão em flagrante por tráfico de drogas;

27 de julho de 2025 — abordagem na Rodoviária do Plano Piloto, onde se identificou como Alex Ferreira Machado e apresentou CNH falsa com dados verdadeiros da vítima, mas com sua própria foto;

Não é a primeira vez que Alex Farias Moça se passa por alguém. Em 2014, ele desapareceu de Manaus (AM) e passou a se apresentar em Mato Grosso como André Gomes Ferreira, dificultando qualquer contato com a família.