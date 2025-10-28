28/10/2025
Universo POP
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Assumiram! Vini Jr. prepara surpresa romântica e pede Virginia Fonseca em namoro
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca

Identificado policial que morreu em megaoperação contra CV

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
identificado-policial-que-morreu-em-megaoperacao-contra-cv

O policial civil que morreu durante a megaoperação entre as forças de segurança pública do Rio de Janeiro foi identificado. A vítima é Marcus Vinicius, conhecido como Máskara. Ele chefe da 53ª DP (Mesquita). A operação realizada nesta terça-feira (28/10) visa conter o avanço do Comando Vermelho (CV) e prendeu líderes do tráfico.

Leia também

A Operação Contenção mobiliza cerca de 2.500 policiais civis e militares, que cumprem 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão em 26 comunidades, incluindo o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. A ação policial segue em andamento.

Vídeo dos tiros e fogo nas barricadas:

Mais detalhes do caso:

  • As investigações indicam que pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará.
  • Bandidos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para tentar impedir o avanço das tropas.
  • Uma mulher, que treinava em uma academia, foi atingida e socorrida pelo marido; e outro homem foi baleado enquanto trabalhava em um ferro-velho.
  • A operação, que conta com a participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).
  • O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho.
  • Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.
  • A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

“O poder é do Estado”

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.

Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

Veja prisões e apreensões de armas:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost