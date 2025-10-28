Identificado policial que morreu em megaoperação contra CV

O policial civil que morreu durante a megaoperação entre as forças de segurança pública do Rio de Janeiro foi identificado. A vítima é Marcus Vinicius, conhecido como Máskara. Ele chefe da 53ª DP (Mesquita). A operação realizada nesta terça-feira (28/10) visa conter o avanço do Comando Vermelho (CV) e prendeu líderes do tráfico.

A Operação Contenção mobiliza cerca de 2.500 policiais civis e militares, que cumprem 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão em 26 comunidades, incluindo o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. A ação policial segue em andamento.

As investigações indicam que pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará.

Bandidos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para tentar impedir o avanço das tropas.

Uma mulher, que treinava em uma academia, foi atingida e socorrida pelo marido; e outro homem foi baleado enquanto trabalhava em um ferro-velho.

A operação, que conta com a participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho.

Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.

A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

“O poder é do Estado”

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.

Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

