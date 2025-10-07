Ídolo da seleção inglesa detona ex-companheiros: “Perdedores egoístas”

Ícones do futebol inglês no início dos anos 2000, Steven Gerrard e Rio Ferdinand dividem uma frustração. Eles não conquistaram títulos com a seleção da Inglaterra.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Gerrard é um dos grandes nomes do futebol inglês.

AMA/Corbis via Getty Images 2 de 3

Jogador atuou com outros grandes atletas na seleção inglesa, como Ferdinand e Lampard.

Milan Rinck/Soccrates/Getty Images 3 de 3

Com a seleção, Gerrard não conquistou títulos

Laurence Griffiths/Getty Images

Os jogadores conversaram durante o podcast de Ferdinand e Gerrard revelou que existia egoísmo e falta de cumplicidade entre as estrelas dos Three Lions, o que se tornou um fator que influenciou na falta de taças para aquela geração.

“Acho que éramos perdedores egoístas. Porque eu assisto à televisão agora e vejo Carragher sentado ao lado de Paul Scholes e eles parecem ter sido melhores amigos por 20 anos. Eu vejo o relacionamento de Carragher com Gary Neville e eles parecem ser companheiros há 20 anos”, disse Gerrard.

“Provavelmente sou mais próximo e amigável com você (Ferdinand) agora do que quando joguei com você por 15 anos. Então, por que não nos conectamos quando tínhamos 20, 21, 22, 23 anos? Foi ego? Foi rivalidade?”, questionou o ex-volante do Liverpool.

Leia também

Cultura atrapalhou a seleção inglesa

Gerrard foi além e afirmou que a cultura inglesa de ser mais fechado atrapalhou o desempenho da equipe nacional. Além disso, o ex-jogador levantou pontos, como a imaturidade do elenco e a rivalidade dos jogadores por conta das diferentes equipes em que atuavam.

“Acho que foi devido à cultura da Inglaterra. Não éramos uma equipe. Éramos um grupo de indivíduos com talento e nunca funciona assim […], mas quando você pensa sobre isso agora, olhando para trás, para a idade em que estou e tendo passado por um pouco de treinamento, parece um pouco imaturo”.