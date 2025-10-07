07/10/2025
Universo POP
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

Ídolo da seleção inglesa detona ex-companheiros: “Perdedores egoístas”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
idolo-da-selecao-inglesa-detona-ex-companheiros:-“perdedores-egoistas”

Ícones do futebol inglês no início dos anos 2000, Steven Gerrard e Rio Ferdinand dividem uma frustração. Eles não conquistaram títulos com a seleção da Inglaterra.

3 imagensJogador atuou com outros grandes atletas na seleção inglesa, como Ferdinand e Lampard.Com a seleção, Gerrard não conquistou títulosFechar modal.1 de 3

Gerrard é um dos grandes nomes do futebol inglês.

AMA/Corbis via Getty Images2 de 3

Jogador atuou com outros grandes atletas na seleção inglesa, como Ferdinand e Lampard.

Milan Rinck/Soccrates/Getty Images3 de 3

Com a seleção, Gerrard não conquistou títulos

Laurence Griffiths/Getty Images

Os jogadores conversaram durante o podcast de Ferdinand e Gerrard revelou que existia egoísmo e falta de cumplicidade entre as estrelas dos Three Lions, o que se tornou um fator que influenciou na falta de taças para aquela geração.

Acho que éramos perdedores egoístas. Porque eu assisto à televisão agora e vejo Carragher sentado ao lado de Paul Scholes e eles parecem ter sido melhores amigos por 20 anos. Eu vejo o relacionamento de Carragher com Gary Neville e eles parecem ser companheiros há 20 anos”, disse Gerrard.

“Provavelmente sou mais próximo e amigável com você (Ferdinand) agora do que quando joguei com você por 15 anos. Então, por que não nos conectamos quando tínhamos 20, 21, 22, 23 anos? Foi ego? Foi rivalidade?”, questionou o ex-volante do Liverpool.

Leia também

Cultura atrapalhou a seleção inglesa

Gerrard foi além e afirmou que a cultura inglesa de ser mais fechado atrapalhou o desempenho da equipe nacional. Além disso, o ex-jogador levantou pontos, como a imaturidade do elenco e a rivalidade dos jogadores por conta das diferentes equipes em que atuavam.

“Acho que foi devido à cultura da Inglaterra. Não éramos uma equipe. Éramos um grupo de indivíduos com talento e nunca funciona assim […], mas quando você pensa sobre isso agora, olhando para trás, para a idade em que estou e tendo passado por um pouco de treinamento, parece um pouco imaturo”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost