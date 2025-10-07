07/10/2025
Ídolo do Barcelona, Jordi Alba anuncia aposentadoria do futebol

O lateral-esquerdo Jordi Alba anunciou nesta terça-feira (7/10) a aposentadoria do futebol aos 36 anos. O jogador, que é ídolo do Barcelona, estava no Inter Miami, da MLS.

Veja o vídeo do anúncio:

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Jordi Alba (@jordialbaoficial)

Com passagem pelas categorias de base do Barcelona, Alba estreou no futebol profissional em 2008, com a camisa do Valencia. Ele passou ainda pelo Gimnàstic de Tarragona, por empréstimo, e retornou ao Barça em 2012, onde fez história.

Com a camisa da equipe catalã, conquistou seis títulos do Campeonato Espanhol, cinco da Copa do Rey, uma Champions League (2014/15) e um Mundial de Clubes da Fifa (2015). Ele deixou o clube em 2023 após acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Pelo clube americano, onde se juntou a Suárez, Busquets e Messi, levantou as taças da Leagues Cup e da Supporters Shield da MLS e disputou 95 jogos. Ele marcou 14 gols e distribuiu 28 assistências.

