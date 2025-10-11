Ídolo do Flamengo exalta momento de Rossi: “Trabalho excepcional”

O goleiro Rossi é um dos destaques do atual time do Flamengo. O argentino de 30 anos, titular da meta rubro-negra, recebeu elogios de Júlio César, ídolo da equipe carioca.
Júlio César é ídolo do Flamengo.
Rossi é destaque na meta rubro-negra.
Agustín Rossi defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Flamengo
Em conversa com jornalistas durante evento no Maracanã, Júlio César, que atuou como goleiro do Flamengo em duas passagens, definiu o momento de Rossi como excepcional.
“É um goleiro que mantém uma regularidade muito grande. Isso é importante para jogar no Flamengo, a pressão é enorme e a gente sabe disso. O Rossi está fazendo um trabalho excepcional, e substituir o Diego Alves não é fácil”, iniciou Júlio César
“Depois da linda história que o Diego construiu aqui no Flamengo, muitos títulos, sendo protagonista muitas vezes”, completou o ex-goleiro rubro-negro.
Agustín Rossi faz grande temporada pelo Flamengo. Em 51 jogos com o goleiro em campo, o time carioca passou 28 sem sofrer gols. Ele foi destaque na classificação da equipe nas quartas da Copa Libertadores, ao brilhar na disputa de pênaltis contra o Estudiantes e defender duas cobranças.