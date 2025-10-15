Ídolo do Palmeiras defende Hugo Souza após jogo na Seleção Brasileira

Nada de rivalidade. Pentacampeão com a Seleção Brasileira, Marcos publicou um vídeo nas redes sociais defendendo Hugo Souza, goleiro do Corinthians. O ídolo do Palmeiras afirmou não houve falha no terceiro gol do Japão e comentou sobre a atuação do companheiro de profissão.

“Estou vendo o pessoal comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da Seleção Brasileira. Falar para vocês, amigos, seleção é barca, falei para vocês, para goleiro é difícil. Por mais que a gente tenha uma experiência, você pode ser o fudido do seu time, 300 jogos no paulista, 500 no brasileiro, na Seleção a gente chega como ‘oreia seca’, a gente não tem experiência nenhuma para jogar com os caras lá de fora”.

Na sequência, ele comentou sobre o terceiro gol do Japão. “Nem acho que o gol tenha sido falha do Hugo Souza, acho que foi muito próximo, muito perto, poderia ter sido um milagre que ele fez naquela defesa, se ele conseguisse tirar a bola”, disse.

Marcos comentou que a decisão errada talvez seja não ter saído do gol, já que ele é alto. “Tenho certeza que se ele tivesse no Corinthians, ele sairia porque ele tem muito mais confiança, mas na Seleção é estreia, a gente fica preocupado de fazer coisa errada, ansioso, medo de errar e é isso que acontece”, completou.

Por fim, ele criticou o fato de as redes sociais estarem queimando Hugo Souza por conta da estreia. “Seleção você precisa de uns cinco jogos até você começar a se acostumar com a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção. Então, bola para frente. Só com sequência você consegue demonstrar o seu trabalho. Então, julgar alguém por uma estreia é muito injusto”, completou.

Na estreia pelo Brasil, Hugo Souza levou três gols do Japão, que culminaram na derrota por 3 x 2.