Idosa é atacada por pit-bull solto na rua e salva por jovens em Goiás

Uma idosa foi salva por dois jovens após ser atacada por um pit-bull solto na rua. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (16/10), no Novo Gama (GO), no Entorno do Distrito Federal.
De acordo com testemunhas, o animal avançou de forma agressiva contra a mulher, derrubando-a no chão e a mordendo. No momento da ocorrência, dois jovens que trabalhavam como seguranças estavam próximos e agiram rapidamente para socorrer a vítima.
Diante da gravidade da situação e do risco à vida da idosa, os jovens conseguiram conter o pit-bull e evitar que o ataque continuasse.
A mulher foi socorrida por moradores e encaminhada ao Distrito Federal, onde recebeu atendimento médico. Ela sofreu ferimentos leves e passa bem.