Idoso de 93 anos é encontrado morto dentro de apartamento em Rio Branco após inalar fumaça

O idoso José Martins de Freitas, de 93 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, na Travessa Santa Juliana, bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (6).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada por volta das 13h. Durante o chamado, a equipe foi informada de que a vítima havia apresentado falta de ar e sofrido uma queda.

Uma ambulância de suporte básico foi encaminhada ao endereço, mas, ao chegar, os socorristas constataram que o idoso já estava sem vida, informou o g1.

Populares relataram que José era lúcido, morava sozinho e preparava suas próprias refeições. A suspeita é de que ele tenha deixado algo no fogo e adormecido, o que teria provocado o acúmulo de fumaça dentro do imóvel.

O g1 acrescentou que procurou o Corpo de Bombeiros para confirmar se houve acionamento da corporação, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.