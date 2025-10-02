Idoso faz piada homofóbica com colega de trabalho e é assassinado com tiro

Um idoso de 63 anos foi morto a tiros por um colega de trabalho após direcionar uma piada de cunho homofóbico à vítima. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (2), na marmoraria onde ambos trabalhavam, localizada no bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o proprietário da marmoraria, o idoso, de nome Dirceu, foi ameaçado de morte pelo autor do crime, Luiz Henrique, após uma discussão no dia anterior. A vítima trabalhava na marmoraria há 3 meses, tinha passagem por tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo informações da PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), os agentes identificaram uma vítima baleada ao chegaram no estabelecimento comercial. Foram prestados os primeiros socorros e o idoso foi encaminhado até o Hospital Risoleta Neves.

No hospital, o óbito foi constatado. Foram identificadas duas perfurações da vítima, uma na região escapular esquerda e outra na região clavicular esquerda.

A polícia informou que foram iniciadas diligências para localizar o autor e em seguida, a mãe dele foi encontrada. Ela conseguiu falar com o autor por telefone. Luiz Henrique afirmou que não iria para a delegacia e só se apresentaria depois de 3 dias, na tentativa de fugir da prisão em flagrante.

Luiz Henrique foi preso em uma rodovia, durante a tentativa de fuga. Ele confessou a autoria do crime e alegou que a vítima partiu pra cima dele. O autor disse ainda que outro indivíduo participou da ação, mas não deu outras informações sobre este segundo suspeito.