Idoso morre em acidente de motocicleta na BR-317, no interior do Acre

Francisco da Silva Viana, de 69 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (3) após sofrer um acidente de trânsito na BR-317, nas proximidades da penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta quando perdeu o controle do veículo e caiu às margens da rodovia. Populares que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Francisco da Silva Viana/Foto: Reprodução

A equipe de Senador Guiomard chegou rapidamente ao local, mas apenas pôde constatar o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a realização da perícia, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

Familiares relataram que Francisco trabalhava com entrega de verduras e não fazia uso de bebidas alcoólicas. As circunstâncias da queda ainda serão apuradas pela Polícia Civil para esclarecer as causas do acidente.

