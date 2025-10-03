03/10/2025
Idoso preso por matar homem já foi investigado por tentativa de homicídio em plena luz do dia

Em uma ocasião anterior, ele foi detido após tentar matar um homem a golpes de terçado em plena luz do dia

João Batista da Silva, de 69 anos, preso na noite de quinta-feira (2) acusado de matar o morador em situação de rua Marcelo da Silva de Alencar, de 38 anos, já era conhecido da polícia por outro crime semelhante.

VEJA MAIS: Idoso é preso acusado de matar homem em situção de rua com barra de ferro; veja o momento da prisão

Em uma ocasião anterior, ele foi detido após tentar matar um homem a golpes de terçado em plena luz do dia, no centro de Rio Branco. Na época, chegou a ser preso, mas acabou solto durante audiência de custódia.

Crime aconteceu no Centro de Rio Branco/Foto: Reprodução

O novo crime aconteceu no dia 7 de setembro deste ano, quando Marcelo dormia na calçada de uma loja de materiais de construção, no Segundo Distrito da capital. De acordo com as investigações, o idoso teria discutido com a vítima e, em seguida, usado uma barra de ferro para agredi-la até a morte.

A prisão desta quinta-feira foi realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Rua Rui Barbosa, bairro Papoco, região central de Rio Branco, em cumprimento a mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital.

Segundo a polícia, João Batista é usuário de entorpecentes, e as motivações dos crimes estariam relacionadas ao consumo de drogas. Após a captura, ele foi levado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

