Idoso preso por matar homem já foi investigado por tentativa de homicídio em plena luz do dia

João Batista da Silva, de 69 anos, preso na noite de quinta-feira (2) acusado de matar o morador em situação de rua Marcelo da Silva de Alencar, de 38 anos, já era conhecido da polícia por outro crime semelhante.

Em uma ocasião anterior, ele foi detido após tentar matar um homem a golpes de terçado em plena luz do dia, no centro de Rio Branco. Na época, chegou a ser preso, mas acabou solto durante audiência de custódia.

O novo crime aconteceu no dia 7 de setembro deste ano, quando Marcelo dormia na calçada de uma loja de materiais de construção, no Segundo Distrito da capital. De acordo com as investigações, o idoso teria discutido com a vítima e, em seguida, usado uma barra de ferro para agredi-la até a morte.

A prisão desta quinta-feira foi realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Rua Rui Barbosa, bairro Papoco, região central de Rio Branco, em cumprimento a mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital.

Segundo a polícia, João Batista é usuário de entorpecentes, e as motivações dos crimes estariam relacionadas ao consumo de drogas. Após a captura, ele foi levado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.