Idoso sofre corte profundo na perna após ser atingido por terçado enquanto roçava mato

O idoso Avanil Oliveira de Souza, de 68 anos, ficou gravemente ferido na tarde deste sábado (4) após ser atingido por um terçado enquanto realizava um serviço de roçagem na rua Anderson Alves, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

Segundo informações, Avanil fazia a limpeza de um terreno quando o terçado escapou de sua mão e atingiu com força a perna esquerda, provocando um corte profundo e intenso sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a ambulância de suporte avançado (02) prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico especializado.