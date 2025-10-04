04/10/2025
Idoso sofre queda de moto após colidir com cachorro no bairro Vila Acre, em Rio Branco

Mesmo ferido, ele conseguiu chegar por meios próprios ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico

O idoso Natal Pereira da Costa, de 64 anos, ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste sábado (4), no Polo Bem Fica, bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Vítima sendo socorrida/Foto: ContilNet

De acordo com informações, Natal conduzia uma motocicleta Honda Titan azul, no sentido bairro–centro, quando um cachorro atravessou repentinamente a via. O idoso tentou desviar, mas acabou perdendo o controle e caindo na pista.

Ferimentos da vítima/Foto: ContilNet

Mesmo ferido, ele conseguiu chegar por meios próprios ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico. Os profissionais de saúde suspeitam de uma fratura na perna direita, e o paciente passará por exames de imagem para confirmação.

