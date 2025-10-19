Ifac abre inscrições para Processo Seletivo de 2026 com quase mil vagas

O Instituto Federal do Acre (Ifac) mantém abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2026/1, oferecendo 990 vagas em cursos técnicos integrados e subsequentes. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri e Baixada do Sol (Transacreana).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de outubro, exclusivamente pelo site selecoes.ifac.edu.br. Os cursos técnicos integrados são destinados a estudantes que concluem o 9º ano do ensino fundamental em 2025 e ingressarão no ensino médio em 2026. Já os cursos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio e busca formação profissional para o mercado de trabalho.

Entre os cursos oferecidos estão Administração, Agropecuária, Edificações, Informática, Alimentos, Zootecnia, Biotecnologia, Segurança do Trabalho e Recursos Humanos. As vagas estão distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme a estrutura de cada campus. Os editais completos estão disponíveis no portal de seleções do Ifac, e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Confira os editais na íntegra abaixo:

edital 1

Edital 2