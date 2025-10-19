19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Ifac abre inscrições para Processo Seletivo de 2026 com quase mil vagas

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de outubro, exclusivamente pelo site selecoes.ifac.edu.br

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Federal do Acre (Ifac) mantém abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2026/1, oferecendo 990 vagas em cursos técnicos integrados e subsequentes. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri e Baixada do Sol (Transacreana).

Ao todo serão quase 1000 vagas disponíveis/Foto: Reprodução

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de outubro, exclusivamente pelo site selecoes.ifac.edu.br. Os cursos técnicos integrados são destinados a estudantes que concluem o 9º ano do ensino fundamental em 2025 e ingressarão no ensino médio em 2026. Já os cursos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio e busca formação profissional para o mercado de trabalho.

Entre os cursos oferecidos estão Administração, Agropecuária, Edificações, Informática, Alimentos, Zootecnia, Biotecnologia, Segurança do Trabalho e Recursos Humanos. As vagas estão distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme a estrutura de cada campus. Os editais completos estão disponíveis no portal de seleções do Ifac, e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Confira os editais na íntegra abaixo:

edital 1

Edital 2

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost