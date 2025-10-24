Ifac certifica oito turmas do Programa Mulheres Mil em Cruzeiro do Sul e Tarauacá

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), realizou a certificação de oito turmas dos cursos de Microempreendedor Individual, Vendedora e Operadora de Caixa nos municípios de Cruzeiro do Sul (20.10) e Tarauacá (21.10).

As solenidades contaram com a presença do reitor Fábio Storch, da pró-reitora de Extensão Luana Melo e da pró-reitora de Ensino Ana Cláudia de Souza Garcia. As formações integram o terceiro ciclo da pactuação entre o Ifac e o Governo Federal, com apoio das prefeituras municipais e do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e do gabinete da vice-governadora Mailza Assis.

A organização das certificações ficou a cargo das coordenadoras adjuntas Suélen Ferreira Teles de Holanda, em Cruzeiro do Sul, e Lidiane Garcia da Silva, em Tarauacá. Durante a cerimônia, a Reitoria e a Pró-Reitoria de Extensão entregaram menções honrosas aos professores que atuaram no programa nos dois municípios.

Certificação em Cruzeiro do Sul – Em Cruzeiro do Sul, a cerimônia foi realizada no Teatro dos Náuas e contou com a participação do diretor-geral do campus, Raellisson do Nascimento Walter. Durante os pronunciamentos, as certificandas destacaram a importância da formação e o impacto transformador do Programa Mulheres Mil em suas vidas.

A aluna Hillary Oliveira afirmou que o curso lhe proporcionou muito mais do que aprendizado técnico. Ela destaca que aprendeu sobre autoconfiança, superação, empatia e sobre o poder que nós, mulheres, temos de transformar a nossa realidade. Hillary relatou os desafios de conciliar o curso com a maternidade, mas garantiu que enfrentou tudo “para ser exemplo e mostrar que o esforço e a dedicação sempre valem a pena”. Ela encerrou sua fala com uma reflexão: “O programa me ensinou que nunca é tarde para recomeçar e que posso ir muito mais longe”.

A também formanda Maria Auxiliadora da Silva Coelho dedicou seu discurso aos professores, ressaltando o papel transformador da educação. “Ser professor é muito mais do que transmitir conhecimento, é acreditar no potencial do outro”, afirmou.

Ela destacou que o curso de microempreendedorismo ensinou a “empreender com propósito, com ética e com responsabilidade” e reconheceu o exemplo dos docentes como essencial para o aprendizado. “Hoje, saímos daqui mais preparados para o mercado, mais confiantes em nossos projetos, mas, acima de tudo, mais conscientes da importância de compartilhar o que aprendemos”, concluiu.

Certificação em Tarauacá – Em Tarauacá, a cerimônia ocorreu no auditório do campus e contou com a presença do diretor-geral, Denis Borges Tomio. A aluna Keyla Cláudia Meneses Pothin, grávida de nove meses, representou a turma do curso de Vendedora e relatou os desafios e conquistas vividos durante a capacitação. “Quando iniciei o curso já estava gestante e agora, com a entrega da certificação, estou vencendo mais uma etapa de aprendizagem. Para mim, como mulher e mãe de família, este programa abriu novos horizontes e muitas possibilidades”, afirmou.

Keyla destacou ainda o apoio recebido durante as aulas: “Obtive conhecimento, compartilhei histórias com minhas colegas e agora é só crescimento, aproveitando o que aprendi ao longo do curso”.

Ação de inclusão e acolhimento – Durante as cerimônias, as participantes dos cursos receberam kits de roupas novas, dentro da ação Vestuário Social, promovida pelo gabinete da vice-governadora Mailza Assis. A iniciativa tem como objetivo promover inclusão social e acolhimento às mulheres certificadas.

A coordenadora do Departamento de Assistência Social e Direitos Humanos Regional do Juruá, Carem Carvalho, ressaltou a importância da entrega dos kits. Segundo ela, o gesto simboliza “inclusão social, acolhimento e empoderamento das mulheres que concluíram sua capacitação”.

Carem destacou ainda que a entrega das roupas novas tem como objetivo acolher as mulheres e inseri-las nos programas sociais essenciais do Governo do Estado do Acre. Ela finalizou afirmando que o momento representa “uma confraternização, um gesto de amor e de carinho, onde o governo do Estado se faz presente acolhendo através do vestuário social”.

(Fotos: Devanir Nascimento de Araújo/Programa Mulheres Mil)

