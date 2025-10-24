24/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Ifac certifica oito turmas do Programa Mulheres Mil em Cruzeiro do Sul e Tarauacá

Certificações dos cursos de Microempreendedor Individual, Vendedora e Operadora de Caixa são realizadas nos campi Cruzeiro do Sul e Tarauacá, nos dias 20 e 21

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), realizou a certificação de oito turmas dos cursos de Microempreendedor Individual, Vendedora e Operadora de Caixa nos municípios de Cruzeiro do Sul (20.10) e Tarauacá (21.10).

Tarauacá_nova.JPG

As solenidades contaram com a presença do reitor Fábio Storch, da pró-reitora de Extensão Luana Melo e da pró-reitora de Ensino Ana Cláudia de Souza Garcia. As formações integram o terceiro ciclo da pactuação entre o Ifac e o Governo Federal, com apoio das prefeituras municipais e do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e do gabinete da vice-governadora Mailza Assis.

A organização das certificações ficou a cargo das coordenadoras adjuntas Suélen Ferreira Teles de Holanda, em Cruzeiro do Sul, e Lidiane Garcia da Silva, em Tarauacá. Durante a cerimônia, a Reitoria e a Pró-Reitoria de Extensão entregaram menções honrosas aos professores que atuaram no programa nos dois municípios.

tarauacá_nova3.jpeg  tarauacá_nova2.jpeg

Certificação em Cruzeiro do Sul – Em Cruzeiro do Sul, a cerimônia foi realizada no Teatro dos Náuas e contou com a participação do diretor-geral do campus, Raellisson do Nascimento Walter. Durante os pronunciamentos, as certificandas destacaram a importância da formação e o impacto transformador do Programa Mulheres Mil em suas vidas.

 CZS_nova.jpg  tarauacá_nova1.jpeg

A aluna Hillary Oliveira afirmou que o curso lhe proporcionou muito mais do que aprendizado técnico. Ela destaca que aprendeu sobre autoconfiança, superação, empatia e sobre o poder que nós, mulheres, temos de transformar a nossa realidade. Hillary relatou os desafios de conciliar o curso com a maternidade, mas garantiu que enfrentou tudo “para ser exemplo e mostrar que o esforço e a dedicação sempre valem a pena”. Ela encerrou sua fala com uma reflexão: “O programa me ensinou que nunca é tarde para recomeçar e que posso ir muito mais longe”.

           CZS_nova 2.jpeg  Cruzeiro do Sul_1.jpg

A também formanda Maria Auxiliadora da Silva Coelho dedicou seu discurso aos professores, ressaltando o papel transformador da educação. “Ser professor é muito mais do que transmitir conhecimento, é acreditar no potencial do outro”, afirmou.

Ela destacou que o curso de microempreendedorismo ensinou a “empreender com propósito, com ética e com responsabilidade” e reconheceu o exemplo dos docentes como essencial para o aprendizado. “Hoje, saímos daqui mais preparados para o mercado, mais confiantes em nossos projetos, mas, acima de tudo, mais conscientes da importância de compartilhar o que aprendemos”, concluiu.

Cruzeiro do Sul_3.jpg

Certificação em Tarauacá – Em Tarauacá, a cerimônia ocorreu no auditório do campus e contou com a presença do diretor-geral, Denis Borges Tomio. A aluna Keyla Cláudia Meneses Pothin, grávida de nove meses, representou a turma do curso de Vendedora e relatou os desafios e conquistas vividos durante a capacitação. “Quando iniciei o curso já estava gestante e agora, com a entrega da certificação, estou vencendo mais uma etapa de aprendizagem. Para mim, como mulher e mãe de família, este programa abriu novos horizontes e muitas possibilidades”, afirmou.

Tarauacá_4.JPG  Tarauacá.JPG

Keyla destacou ainda o apoio recebido durante as aulas: “Obtive conhecimento, compartilhei histórias com minhas colegas e agora é só crescimento, aproveitando o que aprendi ao longo do curso”.

Professores MM_.JPG  MM_nova_.JPG

Ação de inclusão e acolhimento – Durante as cerimônias, as participantes dos cursos receberam kits de roupas novas, dentro da ação Vestuário Social, promovida pelo gabinete da vice-governadora Mailza Assis. A iniciativa tem como objetivo promover inclusão social e acolhimento às mulheres certificadas.

A coordenadora do Departamento de Assistência Social e Direitos Humanos Regional do Juruá, Carem Carvalho, ressaltou a importância da entrega dos kits. Segundo ela, o gesto simboliza “inclusão social, acolhimento e empoderamento das mulheres que concluíram sua capacitação”.

Vestuário Social (1).jpeg  Vestuário Social (2).jpeg

Carem destacou ainda que a entrega das roupas novas tem como objetivo acolher as mulheres e inseri-las nos programas sociais essenciais do Governo do Estado do Acre. Ela finalizou afirmando que o momento representa “uma confraternização, um gesto de amor e de carinho, onde o governo do Estado se faz presente acolhendo através do vestuário social”.

(Fotos: Devanir Nascimento de Araújo/Programa Mulheres Mil)

Matéria publicada no site institucional, neste link:

https://www.ifac.edu.br/noticias/2025/outubro/ifac-certifica-oito-turmas-do-programa-mulheres-mil-em-cruzeiro-do-sul-e-tarauaca

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost