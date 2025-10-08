08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Ifac realiza encontro com estudantes para esclarecer dúvidas sobre nova normativa da ajuda de custo

Evento será realizado na próxima quarta-feira (14.10), às 16 horas, através do Google Meet

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), realizará na próxima quarta-feira (14.10), às 16h, encontro para divulgação, construção coletiva e esclarecimentos da nova Normativa da Ajuda de Custo da instituição.

O diretor sistêmico de Assistência Estudantil, Edu Gomes da Silva, diz que o encontro visa apresentar à comunidade acadêmica a proposta de reformulação da normativa que regulamenta a Ajuda de Custo no Ifac, promovendo a divulgação das principais mudanças e oportunizando um espaço para esclarecimento de dúvidas e contribuições dos participantes.

Para participar basta acessar o link https://meet.google.com/iws-azib-vad

Para Edu Gomes, a nova proposta de normativa traz avanços importantes, como a adoção de editais, a inclusão das feiras e olimpíadas do conhecimento entre as ações contempladas, e por isso é extremamente importante a participação da comunidade acadêmica nesse processo de construção. “A participação ativa nesta consulta pública é vital porque a nova proposta modifica significativamente a norma em vigor”.

Por isso, Edu Gomes destaca que na reformulação da normativa, o participante deixa de ser mero receptor e passa a ser agente co-criador dessa norma institucional. “A consulta é o mecanismo que assegura que o governo não só governe “para” o povo, mas também “com” a voz e a inteligência coletiva do povo, resultando em um Estado mais responsivo, eficiente e verdadeiramente democrático”.

Reformulação – A normativa que regulamenta a Ajuda de Custo do Ifac está sendo reformulada com o objetivo de aprimorar os critérios e procedimentos relacionados à concessão desse benefício.

Para que o novo documento atenda melhor às necessidades dos estudantes, a Dsaes disponibilizou um formulário para receber contribuições, sugestões e observações sobre o tema. As contribuições podem ser enviadas até o dia 31/10/2025 por meio do formulário disponível no link abaixo:

https://www.gov.br/participamaisbrasil/regulamento-de-concessao-de-ajuda-de-custo-para-deslocamento-dos-discentes-do-instituto-federal-do-acre-ifac.

Edu Gomes diz que a participação de todos é fundamental nesse processo de construção coletiva. “Contamos com a colaboração de todos e caso de dúvidas, a Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil está à disposição”.

Serviço:

Evento:Acesso ao Meet para tirar dúvidas

Dia: Terça-feira (14 de outubro), das 16h00 às 17h00 (horário de Rio Branco)

Como participar do Google Meet: Link da videochamada: https://meet.google.com/iws-azib-vad

(Com informações da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil – Dsaes)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost