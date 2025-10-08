Ifac realiza encontro com estudantes para esclarecer dúvidas sobre nova normativa da ajuda de custo

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), realizará na próxima quarta-feira (14.10), às 16h, encontro para divulgação, construção coletiva e esclarecimentos da nova Normativa da Ajuda de Custo da instituição.

O diretor sistêmico de Assistência Estudantil, Edu Gomes da Silva, diz que o encontro visa apresentar à comunidade acadêmica a proposta de reformulação da normativa que regulamenta a Ajuda de Custo no Ifac, promovendo a divulgação das principais mudanças e oportunizando um espaço para esclarecimento de dúvidas e contribuições dos participantes.

Para participar basta acessar o link https://meet.google.com/iws-azib-vad

Para Edu Gomes, a nova proposta de normativa traz avanços importantes, como a adoção de editais, a inclusão das feiras e olimpíadas do conhecimento entre as ações contempladas, e por isso é extremamente importante a participação da comunidade acadêmica nesse processo de construção. “A participação ativa nesta consulta pública é vital porque a nova proposta modifica significativamente a norma em vigor”.

Por isso, Edu Gomes destaca que na reformulação da normativa, o participante deixa de ser mero receptor e passa a ser agente co-criador dessa norma institucional. “A consulta é o mecanismo que assegura que o governo não só governe “para” o povo, mas também “com” a voz e a inteligência coletiva do povo, resultando em um Estado mais responsivo, eficiente e verdadeiramente democrático”.

Reformulação – A normativa que regulamenta a Ajuda de Custo do Ifac está sendo reformulada com o objetivo de aprimorar os critérios e procedimentos relacionados à concessão desse benefício.

Para que o novo documento atenda melhor às necessidades dos estudantes, a Dsaes disponibilizou um formulário para receber contribuições, sugestões e observações sobre o tema. As contribuições podem ser enviadas até o dia 31/10/2025 por meio do formulário disponível no link abaixo:

https://www.gov.br/participamaisbrasil/regulamento-de-concessao-de-ajuda-de-custo-para-deslocamento-dos-discentes-do-instituto-federal-do-acre-ifac.

Edu Gomes diz que a participação de todos é fundamental nesse processo de construção coletiva. “Contamos com a colaboração de todos e caso de dúvidas, a Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil está à disposição”.

Serviço:

Evento:Acesso ao Meet para tirar dúvidas

Dia: Terça-feira (14 de outubro), das 16h00 às 17h00 (horário de Rio Branco)

Como participar do Google Meet: Link da videochamada: https://meet.google.com/iws-azib-vad

(Com informações da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil – Dsaes)