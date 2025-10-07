Iges-DF abre seleção na área da saúde com salários de até R$ 15 mil

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) está com inscrições abertas para novos processos seletivos em diferentes áreas da saúde.

As vagas são destinadas à formação de cadastro reserva, com tipos de contratação variando entre regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade do Instituto.

As oportunidades contemplam as funções de médico cardiologista, pneumologista, patologista, cirurgião torácico e técnico de enfermagem – centro cirúrgico.

Os salários variam de R$ 3.123,57 a R$ 15.292,32, com benefícios como auxílio-transporte, alimentação (conforme acordo coletivo), clube de benefícios com descontos em parceiros, abono semestral e folga no aniversário.

Inscrições abertas

Médico Cardiologista – Edital nº 152/2025

Remuneração: R$ 15.292,32

Carga horária mínima: 24 horas semanais

Vencimento do cadastro reserva: 11/12/2026

O candidato deve possuir registro ativo no CRM, residência médica com RQE ou título de especialista emitido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC/AMB), além de experiência mínima de seis meses em ambiente hospitalar, emergência cardiológica e pronto-socorro com realização de procedimentos invasivos.

Médico Pneumologista – Edital nº 153/2025

Remuneração: R$ 12.744,02

Carga horária mínima: 24 horas semanais

Vencimento do cadastro reserva: 11/12/2026

O profissional deve ter formação em Medicina, residência médica (com RQE) ou título de especialista em Pneumologia emitido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, registro no CRM e experiência comprovada de seis meses na área.

Médico Patologista – Edital nº 154/2025

Local de atuação: Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)

Remuneração: R$ 12.744,02

Carga horária mínima: 24 horas semanais

Vencimento do cadastro reserva: 10/11/2026

O edital é destinado a médicos com formação superior reconhecida pelo MEC, residência médica (com RQE) ou título de especialista em Patologia emitido pela Sociedade Brasileira de Patologia, registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e experiência mínima de seis meses na área de Anatomia Patológica.

A função exige atuação técnica e analítica no diagnóstico de doenças por meio do estudo de tecidos, células e órgãos, papel essencial no suporte às equipes clínicas e cirúrgicas do HBDF.

Médico Cirurgião Torácico – Edital nº 155/2025

Remuneração: R$ 12.744,02

Carga horária mínima: 24 horas semanais

Vencimento do cadastro reserva: 14/11/2026

Os candidatos devem possuir residência médica (com RQE) ou título de especialista em Cirurgia Torácica, além de experiência mínima de seis meses na área. São diferenciais o certificado em Endoscopia Respiratória, títulos de mestrado ou doutorado na área da saúde, e experiência em cirurgias de alta complexidade.

Técnico de Enfermagem – Centro Cirúrgico – Edital nº 156/2025

Remuneração: R$ 3.123,57

Carga horária mínima: 36 horas semanais

Vencimento do cadastro reserva: 10/11/2026

O candidato deve ter formação técnica completa em Enfermagem, registro ativo no COREN e experiência mínima de seis meses em centro cirúrgico. Cursos complementares em parada cardiorrespiratória, administração de medicamentos e segurança do paciente são considerados diferenciais.

Prazos e inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de outubro pelo portal do IgesDF, onde estão disponíveis os editais completos com todos os requisitos e etapas de seleção.

A validade dos cadastros reservas se estende até novembro ou dezembro de 2026, de acordo com cada edital.