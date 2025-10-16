Ignorada pela trama, Raquel terá final feliz em Vale Tudo. Saiba tudo!

Depois de sofrer nas mãos da autora Manuela Dias, Raquel (Taís Araujo) finalmente vai ganhar o “feliz para sempre” no final de Vale Tudo. A humilde cozinheira não só vai se casar com o grande amor, como ainda vai terminar a novela com alguns milhões na conta.

No último capítulo da trama, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10), a heroína irá de uma vez por todas dar um basta nos esquemas da filha interesseira, Maria de Fátima (Bella Campos), e da perseguição da falecida Odete Roitman (Débora Bloch) para se casar com o grande amor, Ivan (Renato Góes).

A cerimônia acontecerá no jardim da nova mansão da família, na presença dos grandes amigos da personagem. A cena fecha o arco de Raquel na novela e coroa a honestidade da vendedora de sanduíches, que, depois do “sim”, será uma das novas milionárias da capital carioca.

6 imagens

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) em Vale Tudo

Globo/ Manoella Mello 2 de 6

Taís Araújo como Raquel em Vale Tudo

Divulgação/Globo 3 de 6

Raquel (Tais Araújo) e Fátima (Bella Campos)

Globo/Fábio Rocha 4 de 6

Bella Campos interpreta Maria de Fátima no remake de Vale Tudo.

Reprodução/TV Globo. 5 de 6

A atriz Taís Araújo

Reprodução/Internet. 6 de 6

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale Tudo

Reprodução/Globo

Maria de Fátima dá o filho para a adoção

Mesmo no último capítulo, Raquel ainda terá que enfrentar as vontades da filha uma última vez. Após dar à luz a Salvadorzinho, filho com César (Cauã Reymond), no penúltimo capítulo, nesta quinta-feira (16/10), Maria de Fátima decide que não está pronta para ser mãe e que irá entregar o bebê para a adoção.

Raquel, que já havia prometido que sempre prestaria apoio ao neto, não vai aceitar a ideia de ficar longe do recém-nascido. E, justamente por isso, vai aceitar acolher a criança e criá-la como se fosse sua.

O pequeno estará ao lado de Bruno (Miguel Moro), filho de Ivan e enteado de Raquel, no casamento e juntos vão celebrar o casal e a nova fase da vida que os espera. Maria de Fátima, enquanto isso, irá encarar as consequências de suas decisões, sozinha.