16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

Ignorada pela trama, Raquel terá final feliz em Vale Tudo. Saiba tudo!

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ignorada-pela-trama,-raquel-tera-final-feliz-em-vale-tudo.-saiba-tudo!

Depois de sofrer nas mãos da autora Manuela Dias, Raquel (Taís Araujo) finalmente vai ganhar o “feliz para sempre” no final de Vale Tudo. A humilde cozinheira não só vai se casar com o grande amor, como ainda vai terminar a novela com alguns milhões na conta.

No último capítulo da trama, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10), a heroína irá de uma vez por todas dar um basta nos esquemas da filha interesseira, Maria de Fátima (Bella Campos), e da perseguição da falecida Odete Roitman (Débora Bloch) para se casar com o grande amor, Ivan (Renato Góes).

A cerimônia acontecerá no jardim da nova mansão da família, na presença dos grandes amigos da personagem. A cena fecha o arco de Raquel na novela e coroa a honestidade da vendedora de sanduíches, que, depois do “sim”, será uma das novas milionárias da capital carioca.

Leia também

6 imagensTaís Araújo como Raquel em Vale TudoRaquel (Tais Araújo) e Fátima (Bella Campos)Bella Campos interpreta Maria de Fátima no remake de Vale Tudo.A atriz Taís AraújoIvan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale TudoFechar modal.1 de 6

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) em Vale Tudo

Globo/ Manoella Mello2 de 6

Taís Araújo como Raquel em Vale Tudo

Divulgação/Globo3 de 6

Raquel (Tais Araújo) e Fátima (Bella Campos)

Globo/Fábio Rocha4 de 6

Bella Campos interpreta Maria de Fátima no remake de Vale Tudo.

Reprodução/TV Globo.5 de 6

A atriz Taís Araújo

Reprodução/Internet.6 de 6

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale Tudo

Reprodução/Globo

Maria de Fátima dá o filho para a adoção

Mesmo no último capítulo, Raquel ainda terá que enfrentar as vontades da filha uma última vez. Após dar à luz a Salvadorzinho, filho com César (Cauã Reymond), no penúltimo capítulo, nesta quinta-feira (16/10), Maria de Fátima decide que não está pronta para ser mãe e que irá entregar o bebê para a adoção.

Raquel, que já havia prometido que sempre prestaria apoio ao neto, não vai aceitar a ideia de ficar longe do recém-nascido. E, justamente por isso, vai aceitar acolher a criança e criá-la como se fosse sua.

O pequeno estará ao lado de Bruno (Miguel Moro), filho de Ivan e enteado de Raquel, no casamento e juntos vão celebrar o casal e a nova fase da vida que os espera. Maria de Fátima, enquanto isso, irá encarar as consequências de suas decisões, sozinha.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost