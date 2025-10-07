07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Igor Jesus comenta evolução no futebol inglês em retorno à Seleção

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
igor-jesus-comenta-evolucao-no-futebol-ingles-em-retorno-a-selecao

Igor Jesus foi convocado para a Seleção Brasileira para os confrontos contra Coreia do Sul e Japão. O atacante, recém-contratado pelo Nottingham Forest, comentou sobre a adaptação ao futebol inglês e como é jogar na Premier League.

Confira:

Leia também

“Estou evoluindo bastante. Quero aprender o inglês mais rápido, é uma das coisas mais importantes, acho que o grupo me recebeu muito bem também, me adaptando muito bem também dentro de campo, estou conseguindo corresponder bem ao que o treinador bem pedindo e espero melhor cada vez mais”, declarou.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, nesta sexta-feira (10/10), às 8h. Na próxima terça, a Amarelinha terá o Japão pela frente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost