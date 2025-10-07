Igor Jesus comenta evolução no futebol inglês em retorno à Seleção

Igor Jesus foi convocado para a Seleção Brasileira para os confrontos contra Coreia do Sul e Japão. O atacante, recém-contratado pelo Nottingham Forest, comentou sobre a adaptação ao futebol inglês e como é jogar na Premier League.

Confira:

Leia também

“Estou evoluindo bastante. Quero aprender o inglês mais rápido, é uma das coisas mais importantes, acho que o grupo me recebeu muito bem também, me adaptando muito bem também dentro de campo, estou conseguindo corresponder bem ao que o treinador bem pedindo e espero melhor cada vez mais”, declarou.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, nesta sexta-feira (10/10), às 8h. Na próxima terça, a Amarelinha terá o Japão pela frente.