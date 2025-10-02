Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é recebida na Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco recebeu nesta quinta-feira (2), no auditório do prédio municipal, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, em celebração alusiva ao Círio de Nazaré.

O momento contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, da primeira-dama Kelen Nunes, servidores municipais e representantes da Diocese. A condução foi feita pelo padre Manoel, com orações, cantos e a bênção final do Pai Nosso.

Durante a celebração, o prefeito destacou a importância da espiritualidade na gestão pública.

“Essa casa aqui é uma casa que precisa realmente de muitas bênçãos, porque também a gente precisa aprender o trabalho. E a força só vem de Deus, não tem como. É acesa pela interseção de Maria, ou de forma direta, mas nós precisamos dela”, afirmou.

Bocalom ressaltou os desafios enfrentados no exercício da função e a fé como sustentação.

“A visita de Maria, que hoje nada mais é do que mais uma força, mais uma esperança, de que através da fé a gente consiga vencer grandes desafios que temos. Desafios de todo jeito. Desafios das críticas destrutivas, desafios dos erros que, de repente, a gente comete sem querer. Nós somos humanos e erramos”, disse.

O prefeito também lembrou sua devoção pessoal. “Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para mim, representa muito. Eu me incluo muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E acabei casando com a Kelen, também uma devota de Nossa Senhora Aparecida”, relatou, emocionando-se ao falar da esposa.

“Só tenho a agradecer a Deus e a Nossa Senhora por todas as graças que ela tem colocado sobre mim, minha pessoa e minha família. E, agora, uma grande graça é essa menina aqui do meu lado”, afirmou, apontando para a primeira-dama.

Kelen Nunes também se emocionou ao agradecer pela celebração. “É uma honra ter aqui o nosso padre Manoel, a nossa equipe da Diocese, e é um presente receber essa visita ilustre de Nossa Senhora de Nazaré. Muito obrigada a todos vocês, nossos amigos. Muito mais do que colaboradores, são nossos amigos que estão conosco enfrentando todos os desafios”, disse.

A primeira-dama destacou ainda a fé como suporte nas adversidades. “São muitos desafios, nossa luta é difícil, mas a gente vence. Porque nós temos Nossa Senhora, nós temos Deus do nosso lado e, juntos, nós conseguimos vencer todas as nossas lutas e as nossas batalhas”, declarou.

No encerramento, ela fez uma referência direta ao marido. “Meu esposo que é um homem espetacular, né, gente? Eu só tenho a agradecer, que é um presente de Deus. Deus sabe do nosso coração. Obrigada”, concluiu.