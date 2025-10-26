26/10/2025
Imagens fortes: amiga mostra Marcela machucada após agressão de Dado

As agressões de Dado Dolabella contra a então namorada, Marcela Tomaszewski ainda está rendendo. Após mostrar o vídeo da briga, uma amiga da modelo expôs os ferimentos e hematomas causados pelo ator.

Rafa Clemente, que mora na Espanha, usou os stories do Instagram, neste domingo (26/10), para denunciar o ator e o chamou de “agressor”. Nas imagens, a missa aparece com várias marcas roxa pelo corpo e um dedo da mão imobilizado.

22 imagensAmiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela TomaszewskiMarcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredidaConhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressãoA amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressãoMarcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução2 de 22

Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski

Instagram/Reprodução3 de 22

Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida

Instagram/Reprodução4 de 22

Conhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão

Instagram/Reprodução5 de 22

A amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressão

Instagram/Reprodução6 de 22

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução7 de 22

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução8 de 22

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução9 de 22

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

Instagram/Reprodução10 de 22

Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella

Instagram/Reprodução11 de 22

Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella

12 de 22

Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”

Instagram/Reprodução13 de 22

Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa

Instagram/Reprodução14 de 22

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão vivendo um romance

Instagram/Reprodução15 de 22

Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão

Instagram/Reprodução16 de 22

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos

Instagram/Reprodução17 de 22

“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair

Instagram/Reprodução18 de 22

Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução19 de 22

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram20 de 22

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram21 de 22

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram22 de 22

Theo Becker e Dado Dolabella

Reprodução

Bate-boca após a agressão

Após Marcela Tomaszewski vir a público ao lado de Dado Dolabella e negar a agressão, surgiram imagens do pós-briga, onde ela aparece com o pescoço e a mão vermelhos. Uma amiga da loira publicou as imagens feitas após a briga, detonou o ator e ainda revelou que foi bloqueada pela modelo.

Dado Dolabella agressor! Não adianta mexer com quem tem gente. Você vai pra cadeia, seu covarde!!! E você, Marcela, que me bloqueou por ter mandando você apagar os stories mentindo e dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo que você me enviou da agressão”, disse a pessoa.

Leia também

Na gravação, a modelo aparece mostrando a mão e o pescoço vermelhos. Ao fundo, uma mulher conversa com o ator e o artista afirma “ele mereceu” [sem deixar claro de quem eles estariam falando]. Nesse momento, a miss rebate: ‘Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”, disparou. Ao fundo, Dado debochou: “É, foi por isso”.

Pediu para fazerem denúncias

Ainda na publicação, o conhecido da modelo convocou: “Sim, não adianta negar, teve agressão, sim. Dado Dolabella, você é um covarde! Todos que estão no Brasil, por favor, fazer uma denúncia na Deam mais próxima. Marcela mora no Rio de Janeiro”, pediu, antes de completar:

“Todas as provas das agressões e prints das conversas que eu vou colocar aqui. Os dados dela completos e endereço para colocar no BO, mando por direct! Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de agressão doméstica que, automaticamente, inicia um processo pela Lei Maria da Penha”, explicou.

E seguiu relatando: “Processo esse que não foi iniciado automaticamente quando a mesma foi para a delegacia após o vizinho ter chamado a polícia devido aos gritos durante as agressões!!!!!”, disse.

