Imagens fortes : câmeras registram assassinato de homem em situação de rua em Rio Branco

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Marcelo da Silva de Alencar, de 38 anos, morador em situação de rua, foi assassinado a golpes de barra de ferro no pátio de uma empresa de materiais de construção. O crime ocorreu em 7 de setembro, em Rio Branco, capital do Acre.

As investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontaram como autor do crime João Batista da Silva, de 69 anos. Ele foi preso na noite da última quinta-feira (2), na Rua Rui Barbosa, no bairro Papoco, região central da cidade.

Segundo a polícia, vítima e suspeito teriam discutido instantes antes do ataque. Durante o desentendimento, João Batista pegou uma barra de ferro e atingiu Marcelo várias vezes. A vítima morreu ainda no local.