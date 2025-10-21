Imagens raras mostram batalha entre sucuri e onça-pintada no Pantanal

Um dos momentos mais impressionantes da vida selvagem brasileira foi registrado no último sábado (18), no Parque Estadual Encontro das Águas, região do Pantanal de Mato Grosso. O fotógrafo e biólogo Fabiano Oliveira capturou imagens raras de uma batalha entre uma onça-pintada e uma sucuri — um encontro extremamente incomum na natureza.

A protagonista da cena é “Amber”, uma fêmea de onça-pintada já conhecida dos pesquisadores da região. Segundo Oliveira, antes do confronto, o felino havia atacado um jacaré, mas perdeu a presa para um macho. Momentos depois, Amber surpreendeu a sucuri camuflada entre a vegetação aquática.

Luta impressionante pela sobrevivência

Com sua mordida poderosa — a mais forte entre os felinos das Américas —, Amber atacou a cabeça da serpente. Em resposta, a sucuri se enrolou no focinho da onça, tentando imobilizá-la com sua clássica técnica de constrição.

Mesmo sob a pressão da serpente, a onça conseguiu se soltar, dominar o réptil e garantir a vitória. O fotógrafo relatou que, após o confronto, o felino foi visto descansando sob uma moita e, mais tarde, alimentando-se da sucuri após uma forte chuva.

O registro, feito na presença de duas outras pessoas, é considerado um dos mais raros já documentados no Pantanal, pela dificuldade de presenciar e registrar esse tipo de interação entre grandes predadores.

Um duelo raro na natureza

Embora onças-pintadas e sucuris compartilhem o mesmo habitat, confrontos diretos são raríssimos. Essas disputas geralmente ocorrem em áreas de difícil acesso, e a rapidez do embate torna registros como este verdadeiros tesouros da fotografia ambiental.

O trabalho de Fabiano Oliveira reforça a importância da preservação do Pantanal e da observação responsável da fauna, que permite revelar a força, a estratégia e o equilíbrio natural entre os maiores predadores do bioma.

Fonte: Fabiano Oliveira / Parque Estadual Encontro das Águas / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet