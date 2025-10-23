Imobilização impede que Pedro atue pelo Flamengo diante do Fortaleza

O atacante Pedro está fora dos próximos jogos do Flamengo devido a uma fratura na ulna direita, confirmada pelo Departamento Médico do clube nesta quinta-feira (23/10). Com isso, o atacante não irá participar do jogo deste sábado (25/10), contra o Fortaleza.

O jogador iniciou tratamento e permanecerá com o braço imobilizado acima do cotovelo, o que impossibilita qualquer atividade que exija o uso do membro.

Pedro se machuchou no jogo de ida da semifinal da Libertadores

Flamengo venceu o Racing na partida de ida da semifinal da Libertadores por 1 x 0

Pedro, do Flamengo

O Flamengo encara compromissos importantes nas próximas semanas, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o time visita o Fortaleza no sábado (25/10), na Arena Castelão, às 19h30, na sequência, recebe o Sport, no Maracanã, no dia 1º de novembro, às 21h.

Na Libertadores, o atacante deve perder a partida de volta da semifinal contra o Racing, marcada para quarta-feira (29/10), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, às 21h30.

Mesmo com altos e baixos durante a temporada, Pedro tem se destacado no Flamengo em 2025. O atacante, que enfrentou problemas de desempenho sob o comando do treinador Filipe Luís, voltou a apresentar bom futebol e foi decisivo em partidas importantes. Até agora, o camisa 9 soma 15 gols em 37 jogos na temporada.

Recentemente, antes da semifinal da Libertadores, Pedro brilhou na vitória por 3 x 2 sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, marcando um gol, dando uma assistência e sofrendo um pênalti, convertido por Jorginho.