09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Impasse comercial entre Brasil e EUA deve ser destravado em nova reunião

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
impasse-comercial-entre-brasil-e-eua-deve-ser-destravado-em-nova-reuniao

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone nesta quinta-feira (9/10) em um contato classificado por ambos os governos como “positivo”. A ligação marcou o primeiro passo concreto após a reaproximação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que haviam se falado no início da semana, abrindo caminho para novas tratativas entre Brasília e Washington.

Segundo o comunicado do Itamaraty, os dois diplomatas acertaram uma reunião em Washington, em data ainda a ser definida, com o objetivo de dar continuidade às discussões sobre temas econômico-comerciais e regionais. Rubio convidou Vieira para integrar a comitiva brasileira, o que deve permitir um encontro presencial entre os dois chanceleres.

Veja as fotos

Reprodução: X/@marcorubio
Marco Rubio, secretário de Estado dos EUAReprodução: X/@marcorubio
Reprodução: Agência Brasil
Mauro Vieira se manifesta sobre decisão dos EUA de restringir visto de estrangeirosReprodução: Agência Brasil
Reprodução: Instagram/@lulaoficial
Lula em Nova York, nos Estados Unidos, para cumprir agenda políticaReprodução: Instagram/@lulaoficial
Reprodução: mundoeducacao.uol.com.br
Bandeira dos Estados UnidosReprodução: mundoeducacao.uol.com.br
Reprodução: YouTube/Nações Unidas
Donald Trump na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23/9)Reprodução: YouTube/Nações Unidas

Leia Também

O governo americano também divulgou nota semelhante, assinada pelo porta-voz adjunto Tommy Pigott, afirmando que os países vão estabelecer um mecanismo bilateral para promover “interesses econômicos mútuos”.

O diálogo entre os ministros dá sequência ao movimento de distensão iniciado por Lula e Trump na última segunda-feira (6/10). Na ocasião, os dois presidentes tiveram uma conversa amistosa por vídeo, segundo relatos de ambos os lados. O brasileiro aproveitou o contato para pedir a revogação das tarifas de até 50% impostas por Washington a produtos nacionais, além do fim das sanções contra autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A designação de Marco Rubio como interlocutor de Trump nas negociações é vista em Brasília com cautela. O senador republicano, que assumiu o Departamento de Estado em 2024, é conhecido por sua postura linha-dura em temas como China, Venezuela e Cuba, e foi um dos principais críticos do governo Lula durante o episódio do “tarifaço”. Ainda assim, diplomatas brasileiros avaliam que negociar com alguém de confiança direta de Trump é preferível a lidar com um representante sem vínculo político forte com o presidente americano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost