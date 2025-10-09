Impasse comercial entre Brasil e EUA deve ser destravado em nova reunião

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone nesta quinta-feira (9/10) em um contato classificado por ambos os governos como “positivo”. A ligação marcou o primeiro passo concreto após a reaproximação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que haviam se falado no início da semana, abrindo caminho para novas tratativas entre Brasília e Washington.

Segundo o comunicado do Itamaraty, os dois diplomatas acertaram uma reunião em Washington, em data ainda a ser definida, com o objetivo de dar continuidade às discussões sobre temas econômico-comerciais e regionais. Rubio convidou Vieira para integrar a comitiva brasileira, o que deve permitir um encontro presencial entre os dois chanceleres.

O governo americano também divulgou nota semelhante, assinada pelo porta-voz adjunto Tommy Pigott, afirmando que os países vão estabelecer um mecanismo bilateral para promover “interesses econômicos mútuos”.

O diálogo entre os ministros dá sequência ao movimento de distensão iniciado por Lula e Trump na última segunda-feira (6/10). Na ocasião, os dois presidentes tiveram uma conversa amistosa por vídeo, segundo relatos de ambos os lados. O brasileiro aproveitou o contato para pedir a revogação das tarifas de até 50% impostas por Washington a produtos nacionais, além do fim das sanções contra autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A designação de Marco Rubio como interlocutor de Trump nas negociações é vista em Brasília com cautela. O senador republicano, que assumiu o Departamento de Estado em 2024, é conhecido por sua postura linha-dura em temas como China, Venezuela e Cuba, e foi um dos principais críticos do governo Lula durante o episódio do “tarifaço”. Ainda assim, diplomatas brasileiros avaliam que negociar com alguém de confiança direta de Trump é preferível a lidar com um representante sem vínculo político forte com o presidente americano.