Imposto de Renda: mais de 3 mil declarações caíram na malha fina no Acre neste ano

Segundo o órgão, mais de 60% das pendências foram corrigidas pelos próprios declarantes por meio da autorregularização

Dados da Receita Federal apontam que 3.493 contribuintes acreanos tiveram suas declarações do Imposto de Renda 2025 retidas na malha fina. O número corresponde a parte dos 116.174 documentos entregues no estado neste ano.

Em nível nacional, o total de declarações recebidas chegou a 45,6 milhões | Foto: Reprodução

Apesar disso, a maioria dos casos já foi solucionada. Segundo o órgão, mais de 60% das pendências foram corrigidas pelos próprios declarantes por meio da autorregularização, dispensando a necessidade de fiscalização.

Em nível nacional, o total de declarações recebidas chegou a 45,6 milhões. Destas, 3,97 milhões (8,7%) apresentaram inconsistências.

Até agora, 66% das situações foram resolvidas, restando ainda 1,29 milhão em análise, o que representa 2,8% do total.

As divergências mais frequentes estão ligadas a despesas médicas (32,6%), omissão de rendimentos (30,8%), deduções não comprovadas (16%) e diferenças no imposto retido na fonte (15,1%).

