29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Imprensa internacional repercute o dia seguinte de megaoperação no Rio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
imprensa-internacional-repercute-o-dia-seguinte-de-megaoperacao-no-rio

A operação mais letal da história do Rio de Janeiro segue repercutindo na imprensa internacional. Com o número de mortos atualizado para 119 nesta quarta-feira (29/10), veículos de diversos países destacaram o choque mundial com a ação das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou também quatro policiais entre as vítimas.

Desde terça-feira (28/10), a mídia estrangeira acompanha de perto a megaoperação, que o governo do estado classificou como um “sucesso” contra o Comando Vermelho, enquanto organizações de direitos humanos e veículos internacionais apontam para o elevado número de mortos e a falta de transparência nas informações oficiais.

“Situação semelhante a uma guerra civil”, diz jornal alemão

O jornal Süddeutsche Zeitung (SZ), um dos principais da Alemanha, descreveu o Rio de Janeiro como vivendo uma “situação semelhante a uma guerra civil”.

“Trata-se do confronto mais sangrento entre a polícia e grupos criminais da história da cidade”, escreveu o SZ.

Já o portal argentino Clarín mantém cobertura ao vivo sobre o caso, e classificou a operação como um “massacre”. O jornal relatou que moradores encontraram dezenas de corpos em áreas de mata e praças da Penha e do Alemão, muitos ainda sem identificação.

4 imagensCorpos enfileirados na Praça São LucasCadáveres serão recolhidosMegaoperação no Rio de JaneiroFechar modal.1 de 4

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles2 de 4

Corpos enfileirados na Praça São Lucas

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles3 de 4

Cadáveres serão recolhidos

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles4 de 4

Megaoperação no Rio de Janeiro

Fabiano Rocha / Agência O Globo

Nesta quarta, o Ministério da Segurança argentino colocou as fronteiras em “alerta máximo” para monitorar eventuais deslocamentos de criminosos, segundo a ministra Patricia Bullrich. “Vamos observar com atenção todos os brasileiros que cruzem a fronteira, sem confundir turistas com membros do Comando Vermelho”, disse ao Clarín.

Na mesma reportagem, o jornal repercutiu as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, segundo o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, ficou “estarrecido” com o número de mortos.

Contexto da operação

  • A megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, iniciada nessa terça-feira (28/10), mobilizou cerca de 2,5 mil policiais civis e militares em uma ação contra o Comando Vermelho (CV).
  • Segundo a Secretaria de Polícia Civil, foram 119 mortos — 115 classificados como “narcoterroristas” e quatro policiais. Outras 113 pessoas foram presas e mais de 100 fuzis foram apreendidos.
  • Durante a madrugada, moradores levaram 72 corpos para a Praça São Lucas, na Penha, para reconhecimento.
  • Muitos apresentavam marcas de tiros e perfurações. Imagens de drones mostraram os cadáveres enfileirados, cercados por familiares.
  • O governador Cláudio Castro (PL) classificou a operação como “um sucesso” e negou a existência de vítimas civis. Já o governo federal pediu esclarecimentos e disse acompanhar o caso com “profunda preocupação”.

El País: “A mais letal da história do Brasil”

O espanhol El País destacou que o número de mortos subiu após moradores localizarem corpos não incluídos no balanço oficial. “Os vizinhos encontraram cerca de 60 corpos adicionais em uma floresta próxima”, escreveu o jornal, informando que a operação “se tornou a mais sangrenta da história do Brasil”.

O diário descreveu um “Rio silencioso e esvaziado”, com ruas desertas e moradores aterrorizados após o dia de confrontos.

A agência TASS, da Rússia, informou que “as vítimas incluíam não apenas membros de grupos criminosos e policiais mortos em serviço, mas também civis”.

Le Monde e El Tiempo falam em horror internacional

O francês Le Monde noticiou o número de 2,5 mil policiais envolvidos e ressaltou a reação da ONU, que se disse “horrorizada” e pediu investigação rápida sobre as mortes. O jornal mencionou relatos de corpos com tiros na nuca e facadas, citando advogados e organizações locais de direitos humanos.

Já o colombiano El Tiempo afirmou que as operações “se tornaram rotina nas favelas cariocas, onde agentes e traficantes se enfrentam e a população fica presa no fogo cruzado”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost