Incêndio atinge apartamento e prédio é evacuado às pressas no DF

Por volta das 19h desta terça-feira (28/10), um incêndio atingiu um dos apartamentos do Residencial Horizonte, localizado no Trecho 2 do Sol Nascente, quadra 105, conjunto Q2, em frente ao Restaurante Comunitário.

Veja:

Leia também

As chamas se alastraram rapidamente e assustaram os moradores do prédio, que precisaram sair às pressas. O fogo teve início no primeiro andar do edifício e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que conseguiram controlar o incêndio antes que se espalhasse para outros apartamentos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Duas pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça, mas sem gravidade. A área foi isolada para o rescaldo e a inspeção da estrutura do prédio.