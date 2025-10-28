28/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Incêndio atinge apartamento e prédio é evacuado às pressas no DF

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Por volta das 19h desta terça-feira (28/10), um incêndio atingiu um dos apartamentos do Residencial Horizonte, localizado no Trecho 2 do Sol Nascente, quadra 105, conjunto Q2, em frente ao Restaurante Comunitário.

Veja:

Leia também

As chamas se alastraram rapidamente e assustaram os moradores do prédio, que precisaram sair às pressas. O fogo teve início no primeiro andar do edifício e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que conseguiram controlar o incêndio antes que se espalhasse para outros apartamentos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Duas pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça, mas sem gravidade. A área foi isolada para o rescaldo e a inspeção da estrutura do prédio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost