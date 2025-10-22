Incêndio atinge barracões de escolas de samba na Zona Portuária do Rio e deixa prejuízos

Um incêndio atingiu um galpão que abriga materiais de quatro agremiações na Zona Portuária do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (22/10). Testemunhas relataram explosões dentro dos barracões. As chamas foram controladas e, segundo os bombeiros, não houve feridos, mas parte dos barracões ficou destruída. O imóvel abriga materiais das escolas de samba Unidos de Jacarezinho, Acadêmicos de Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo e Unidos do Porto da Pedra.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h49 para combater as chamas na Via Binário do Porto, na região do Santo Cristo, próxima à Roda Gigante do Porto Maravilha. De acordo com a corporação, mais de 40 militares de seis quartéis e 13 viaturas foram mobilizados para a operação, que entrou em fase de rescaldo por volta das 17h30.
O fogo atingiu principalmente os espaços ocupados pelas escolas Unidos de Jacarezinho e Acadêmicos de Vigário Geral, enquanto as áreas da Inocentes de Belford Roxo e da Unidos do Porto da Pedra não foram danificadas.
Imagens das câmeras da Prefeitura mostraram uma densa coluna de fumaça preta, visível de pontos distantes, como o Píer Mauá. Testemunhas afirmaram ter ouvido fortes explosões no momento em que as chamas se alastraram pelos barracões.
Por conta do incêndio, a Rua Equador, entre a Rivadávia Correa e a Professor Pereira Reis, além do Túnel 450, foram interditados pela CET-Rio, que recomendou rotas alternativas para os motoristas. Até o início da noite, não havia previsão de liberação total das vias.
A Unidos do Jacarezinho informou que o galpão abrigava parte de suas alegorias para o Carnaval de 2026, mas ainda não é possível dimensionar os prejuízos. O local servia como base de trabalho para a escola, além da Acadêmicos de Vigário Geral e Inocentes de Belford Roxo, que pertencem às divisões de acesso do Carnaval carioca.
Os galpões atingidos já foram utilizados por diferentes agremiações ao longo dos anos. Até 2005, o espaço era ocupado pela Estação Primeira de Mangueira, antes da transferência das escolas do Grupo Especial para a Cidade do Samba. Depois, passou a abrigar oficinas da Acadêmicos da Rocinha e da Caprichosos de Pilares.
As causas do incêndio ainda serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil.